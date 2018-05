Deadpool hat schon wieder mit der Polizei zu tun

Seit kurzem läuft der Film «Deadpool 2» in den Kinos. Ein Grund für Cosplayer in der ganzen Schweiz, sich als den Superhelden zu verkleiden, um die Filmvorstellung zu besuchen. Dass das ungeahnte Gefahren birgt, musste am Mittwoch ein Cosplayer in Lugano TI erfahren. Er wurde von der Polizei festgenommen. Grund: «Uns wurde ein Verdächtiger gemeldet, der zwei Waffen auf sich getragen haben soll», wie die Polizei mitteilte.

Gegenüber «tio.ch» sagte der Cosplayer, das Problem sei gewesen, dass er wegen des Kostüms gegen das Vermummungsverbot verstiess. «Ich habe bereits an vielen Veranstaltungen und Messen teilgenommen – natürlich in meinen Kostümen. Bisher gab es aber noch nie Probleme.»

«Polizisten machten Schnappschüsse»

Mehr Glück hatten am Donnerstagabend zwei Cosplayer in Oftringen AG. Vor dem Eingang zum «Youcinema» in Oftringen trafen zwei «Deadpool»-Cosplayer auf die Polizei – diese nahm die beiden jedoch nicht fest, sondern liess sie nach einem kurzen Schwatz ziehen. «Die Polizisten haben sogar Schnappschüsse gemacht», sagt ein Leserreporter gegenüber 20 Minuten.

Stefan Wettstein, Leiter der Regionalpolizei Zofingen, bestätigt das Aufeinandertreffen: «Wir wussten im Vorfeld, dass zur Kinopremiere kostümierte Darsteller auftreten würden». Eine Patrouille, die ein Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem Kino kontrollierte, traf zufällig auf die Cosplayer. «Sie sprachen mit den Cosplayern, sie wurden weder kontrolliert noch verhaftet», so Wettstein.

(fur/bus)