Der Bund soll unrentable Poststellen retten

Die Post baut ihr Filialnetz radikal um: Bis 2020 droht jährlich 120 bis 150 Poststellen das Aus. Denn die Schaltergeschäfte sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Die Post schreibt in ihrem Netz jährlich ein Defizit von knapp 200 Millionen Franken.

An der gewichteten Vimentis-Umfrage haben 22'329 Personen aus der ganzen Schweiz teilgenommen. Die Daten wurden zwischen dem 16. Oktober und 27. Dezember 2017 in Zusammenarbeit mit 20 Minuten erhoben und nach den Dimensionen Bildung, Geschlecht oder Alter gewichtet.

Nun zeigt die gewichtete Umfrage der Politplattform Vimentis, dass eine Mehrheit der Schweizer Mühe mit den Schliessungen hat: 65 Prozent fordern, dass 90 Prozent der Bevölkerung eine Poststelle oder -agentur mit dem ÖV innerhalb von 10 Minuten erreichen. Dafür müsste die Post ihr Netz gar noch ausbauen: Heute muss laut Gesetz eine Poststelle oder eine Agentur innert 20 Minuten erreichbar sein.

Poststellen subventionieren?

Bislang erbringt die Post ihre Grundversorgung ohne direkte staatliche Subventionen. Laut der Vimentis-Umfrage sind aber 56 Prozent dafür, dass der Bund nichtrentable Poststellen subventioniert, um sie vor einer Schliessung zu bewahren. Jeder Dritte ist dagegen, während 12 Prozent keine Meinung haben. Die Zustimmung nimmt mit dem Alter zu, aber auch bei den 15- bis 24-Jährigen sind 52 Prozent für einen Zustupf aus dem Steuertopf. Einzig die Wähler der FDP sind tendenziell skeptisch.

Junge hängen an Postfilialen – wegen Zalando?

Die Politik hat mehrere Vorstösse überwiesen, um den Abbau des Filialnetzes zu bremsen – dies soll in die geplante Revision des Postgesetzes einfliessen. Für FDP-Ständerat Ruedi Noser der falsche Weg. Schon im Parlament verglich er den Kampf gegen die Schliessung der Poststellen mit jenem Don Quijotes gegen die Windmühlen: Es sei eine Tatsache, dass wir immer seltener auf die Post gingen, weniger Briefe schrieben. Noser sagt: «Hätte man die Leute gefragt, ob sie bereit wären, tausend Franken mehr Steuern für ein dichteres Filialnetz zu bezahlen, die Antwort wäre eine andere gewesen.»

Für Peter Salvisberg, Geschäftsleitungsmitglied des «K-Tipp», bestätigt die Umfrage, dass die Leute «die Post in ihrer Nähe wollen», und zwar auch die Jüngeren. Laut Salvisberg dürften auch Zalando und Co. einen Einfluss haben: «Wer im Internet einkauft, wünscht sich ebenfalls einen Zugangspunkt im Dorf oder am Arbeitsplatz.» Die Post müsse sofort aufhören, die Poststellen zu schliessen. «Das Geld ist vorhanden. Die Post ist für einen guten Service für die Bevölkerung da und nicht, um alljährlich Gewinne von 200 Millionen Franken in die Bundeskasse abzuliefern.

Post-Sprecherin Jacqueline Bühlmann betont, dass die Schweiz schon heute über das dichteste Postnetz Europas verfüge. «Dieses baut die Post weiter aus.» Bis 2020 werde das Postnetz über 4200 Zugangspunkte aufweisen – unter anderem dank Partnerfilialen, Automaten oder Hausservices. Zudem würden Modelle mit Detailhändlern getestet. Kein Thema sind Bundessubventionen für Poststellen: Post-Präsident Urs Schwaller hat sich kürzlich in der «NZZ am Sonntag» dagegen ausgesprochen.

Post soll sich auf Kerngeschäft konzentrieren

Laut der Umfrage lehnt es eine klare Mehrheit von 60 Prozent ab, dass das Briefmonopol für Briefe unter 50 Gramm fällt. Kritisch ist die Bevölkerung laut der Vimentis-Umfrage auch, wenn die Post ihr Geschäftsfeld ausweitet und «postfremde Artikel» verkauft – vom Socken-Abonnement bis zu Flip-Flops. So ist eine relative Mehrheit von 49 Prozent dagegen, dass die Post mit diesen Produkten zusätzliche Umsätze erwirtschaftet. Hier zeigt sich ein klarer Generationenkonflikt: 56 Prozent der 15- bis 24-Jährigen haben kein Problem mit solchen Angeboten.





