Echt jetzt, heute Morgen gabs Frost?

Wer am Sonntag früh aus den Feder musste, den dürfte es ein wenig gefröstelt haben. Wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt, war es am Sonntagmorgen nach einer vielfach klaren Nacht kühl mit Temperaturen unter zehn Grad im Flachland. Der tiefste Wert wurde dabei mit 7,3 Grad in Tänikon im Kanton Thurgau verzeichnet.

Der Winter kommt natürlich nicht, dennoch gab es heute Morgen vereinzelt Bodenfrost in den höhergelegenen Alpentälern:

In den höhergelegenen Alpentälern gab es sogar örtlich leichten Frost, so konnte in Samedan im Oberengadin eine Tiefsttemperatur von -1,1 Grad registriert werden.

Tagsüber werden heute im Flachland bei einem Mix aus Sonne und Wolken etwa 20 bis 23 Grad erreicht. Bis Mitte Woche geht es laut Meteonews dann wieder aufwärts und es werden sommerliche Werte zwischen 23 und 27 Grad erwartet. An der Sonne wird es also richtig heiss. Dieses Hoch dürfte bis übers Wochenende hin anhalten.

Rekordhitze zum Sommerauftakt 2018

Auch Wolken haben ihren Reiz! Nach einem fast wolkenlosen Samstag hatte auch der Sonntagmorgen seine meteorologische Faszination.

