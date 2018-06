Der Kornkreis ist von Online-Magazin gemacht

In der Nacht von Sonntag auf Montag entstand auf dem Feld von Landwirt Hanspeter S.* in Uster ZH ein Kornkreis. «Das kann nicht von Menschenhand geschaffen worden sein», sagte er zu 20 Minuten. Das bestätigte auch der Kornkreis-Experte Peter Keller: «Ja, das ist ein echter Kornkreis. Ich habe schon viele Kornkreise gesehen und kann anhand meiner Methode sagen, ob er echt oder künstlich ist.»

Jetzt wird aber klar: Der Kornkreis in Uster ZH ist eine Fälschung. Und zahlreiche Medien – darunter auch 20 Minuten – sind auf den Medien-Coup des Online-Magazins «Izzy» hereingefallen.

Nach minutiöser Vorbereitung machten sich die Redakteure von «Izzy» auf zum Feld des Bauern in Uster. Dieser wusste natürlich Bescheid, wie das Online-Magazin im Video erzählt. Als Ausserirdische verkleidet machten sie sich dann an die Arbeit und erstellten in der Dunkelheit den übernatürlich anmutenden Kornkreis.

Der Kornkreis war ein Medienstunt

* Name der Redaktion bekannt.

(sil)