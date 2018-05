Am Wochenende wird es 30 Grad oder noch heisser

Am kommenden Wochenende oder zu Beginn der nächsten Woche kehrt der Sommer zurück. Mit örtlich bis 30 Grad oder mehr könnte es nach gewissen Wettermodellen sogar richtig heiss werden, schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.

Nachdem es in der vergangenen Woche eher kühl und teilweise nass war, dürfte die Sommermarke von 25 Grad am Freitag, spätestens aber am Samstag geknackt werden.

Bis am Donnerstag ist es mit rund 20 Grad zwar warm und teilweise auch sonnig, aber jeweils am Nachmittag und in den Bergen sind Schauer und Gewitter zu erwarten.

Auch wenn am Wochenende wohl Hitzetage warten – der Sprung ins kühle Nass dürfte noch nicht jedermanns Sache sein. Die Temperaturen der Schweizer Seen bewegen sich zwischen kühlen 15 und 18 Grad.

(scl)