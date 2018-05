Jetzt knacken wir die 30-Grad-Marke

Das Wochenende könnte besser nicht werden. Gemäss Vorhersagen von «SRF Meteo» könnte im Mittelland die 30-Grad-Marke geknackt werden. Schon am Freitag wurde es mancherorts sommerlich warm mit Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. In Sitten gar wurde mit 29,3 Grad der bislang wärmste Tag des Jahres registriert.

Ungewöhnlich warm war es im Mai in Nordeuropa, wie es weiter heisst:

Rekord-Mai in Nordeuropa: In #Skandinavien, #Finnland und #Russland war es teils 10° wärmer als in einem Durchschnitts-Mai (Daten 1. bis 22. Mai, langjähriges Mittel 1981-2010). Die Dänen erwarten, dass der Mai den alten Rekord von 1889 um 1° übertrifft. ^chs pic.twitter.com/d1YFupawLo — SRF Meteo (@srfmeteo) 25. Mai 2018

In Dänemark wurde die Durchschnittstemperatur um über 3 Grad übertroffen und dürfte Ende des Monats zwischen 14,6 und 14,8 Grad zu liegen kommen. Zum letzten Mal sei es laut «SRF Meteo» im Jahr 1889 mit 13,8 Grad so warm gewesen. In Teilen Schwedens, Finnlands und Russlands war es sogar bis zu 10 Grad wärmer als in einem Durchschnittsmai.

Zurück in der Schweiz sollen die letzten Tage im Mai gemäss Prognosen sonnig und warm bleiben. Es besteht aber laut «Meteonews» ein höheres Gewitterrisiko.

(roy)