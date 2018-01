Deshalb ist nicht jede 10er-Note gleich

Seit Oktober sind in der Schweiz neue 10er-Noten im Umlauf. Zuvor wurden bereits neue 50er- und 20er-Noten lanciert. In der oberen Ecke ist darauf ein transparentes Schweizer Kreuz abgebildet. Doch wer mehrere Noten übereinander legt, erkennt Unterschiede: Das Kreuz befindet sich nicht immer an der exakt gleichen Stelle. Von blossem Auge ist der Unterschied sichtbar.

«Wenn die Noten so fälschungssicher sein sollen, ist das etwas seltsam», findet ein Leser-Reporter. «Sind sie auf gut Glück gedruckt?», fragt er sich. Denn nicht nur die 10er-Noten, auch die anderen Scheine aus der neuen Serie weisen ähnliche Unterschiede auf.

Deuten die Abweichungen auf Fälschungen hin? Nein, heisst es bei der Schweizerischen Nationalbank. «Die Abbildungen des Schweizer Kreuzes auf den neuen Banknoten entsprechen grundsätzlich den genauen Dimensionen», erklärt Sprecher Alain Kouo. «Jedoch ist die industrielle Produktion von Banknoten sehr anspruchsvoll. Deren Herstellung verlangt entsprechende Fertigungstoleranzen, daher kann es zu kleineren sichtbaren Verschiebungen kommen.» Wie gross die Abweichungen sein dürfen, darüber gibt die SNB jedoch keine Auskunft.

(vro)