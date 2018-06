So erlebten Rekruten die «Kuschel-RS»

Um die Zahl der Abgänge zu reduzieren, hat die Armee auf Anfang Jahr Erleichterungen in der Rekrutenschule umgesetzt (siehe Bildstrecke). Eine erste Auswertung zeigt, dass die Zahl der Abbrecher gesunken ist. Zwei Soldaten, die diese «Kuschel-RS» absolviert haben, erzählen von ihren Erfahrungen.

Nils B.* (21), Software-Engineer: «Jokertage wurden einfach verschleppt»

«Ich habe diesen Mai die Rekrutenschule als Richtstrahlpionier in Kloten absolviert. Vor dem Einrücken dachte ich, dass man als Rekrut viel mehr angeschrien oder herumgehetzt wird. Tatsächlich behandelten uns die Vorgesetzten in den ersten Wochen sehr kollegial und respektvoll, auch wenn sich der Ton gegen Ende der RS verschärfte.

Dass die Armee auf stumpfsinnigen Drill verzichtet, finde ich gut. Bei den körperlichen Belastungen hätte sie jedoch mehr fordern können: Sportlich kam ich kaum an meine Grenzen. Diese Erfahrung hätte ich gerne gemacht. Dass die Armee Massnahmen ergreift, um die RS attraktiver zu machen, finde ich eine gute Sache. Ich habe beispielsweise meine zwei Jokertage für ein verlängertes Wochenende eingesetzt, oder wir hatten mehr Freizeit. Diese haben wir oft einfach im Zimmer verbracht mit den Kollegen. Das motiviert schon.

Ich habe aber den Eindruck, dass bei den Kadern die Durchsetzung der Neuerungen noch nicht ganz reibungslos läuft. Ich habe beispielsweise die Jokertage nur einlösen können, weil ich Glück hatte: Viele hatten einen Antrag eingereicht, dieser wurde aber entweder abgelehnt oder so lange verschleppt, bis die RS vorbei war. Zudem war nicht klar, bei welchen Aktivitäten wir die Turnschuhe anziehen durften.

Auch wenn Jokertage, mehr Freizeit oder die kürzere RS mit 18 Wochen motivieren können, wäre für mich die wichtigste Attraktivitätssteigerung für die Armee die Abschaffung der Warterei. Die Langeweile ist der grösste Motivationskiller. Wenn es für die heutige Zahl an Rekruten nicht genügend zu tun gibt, muss die Armee halt die RS verkleinern.»

C. D.* (19), Student: «Konnten immer am Freitag abtreten – das motiviert»

«Ich bin als Funkaufklärer in die Rekrutenschule eingerückt. In dieser Funktion ist die körperliche Belastung ohnehin nicht so gross. Ich persönlich kam nie an meine Belastungsgrenze. Trotz der vorgesehenen Leistungssteigerung waren für mich die ersten Wochen die strengsten. Die Neuerungen mit Jokertagen oder Turnschuhen finde ich sinnvoll. In unserer RS ging der Schulkommandant sogar noch weiter: Wir konnten immer am Freitagabend statt erst am Samstagmorgen abtreten. Zwei Nächte im eigenen Bett zu schlafen, steigert die Motivation deutlich. Auch positiv war, dass bei uns das Nachtessen immer auf 20 Uhr gelegt wurde und man danach frei hatte, statt schon um 18 Uhr zu essen und danach noch Programm zu wälzen.

Insgesamt haben die Massnahmen dazu beigetragen, meinen ‹Anschiss› zu reduzieren. Das gilt wohl auch für die anderen Rekruten: Offenbar wechselten in der RS, die vor unserer startete, 25 Prozent der Rekruten in den Zivildienst. Bei uns waren es unter 10 Prozent. Es gibt aber auch die andere Seite: Wegen der Erleichterungen habe ich den Betrieb nicht mehr ganz ernst genommen. Der Begriff Kuschel-RS trifft es ziemlich gut.

Um die Attraktivität der Armee weiter zu steigern, müsste sie meiner Meinung nach beim System «Weitermachen» ansetzen. Die Angst davor, dass man nach der RS für höhere Funktionen ausgewählt wird, war bei uns ein Dauerthema. Die Armee sollte dem zuvorkommen und sicherstellen, dass Vorgesetzte hier keinen Druck ausüben.»

*Name der Redaktion bekannt