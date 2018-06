Die 30-Grad-Marke ist geknackt

Erstmals im Sommer 2018 ist es in der Schweiz über 30 Grad warm. In Sion VS wurde mit 30,4 Grad der erste Hitzetag registriert.

Erster #Hitzetag im #Sommer2018. In #Sitten/VS 30.4 Grad. Für einen Hitzetag muss die Temperatur mindestens 30 Grad erreichen. ^is pic.twitter.com/gabKqwSVpF — SRF Meteo (@srfmeteo) 10. Juni 2018

Auf die Hitze können lokal Gewitter folgen, wie der Wetterdienst Meteonews auf Facebook ankündigt.

Auch morgen erfindet sich das Wetter nicht neu. Der Montag startet sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. Am Abend sind erneut Gewitter möglich.



Die Prognosen von Meteonews.

(woz)