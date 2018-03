Die Armee drückt beim Fake-Major ein Auge zu

Die Aktion von Cedric Schild sorgte für Schlagzeilen: Der «Izzy»-Journalist rief aus einem Radiostudio auf einem Waffenplatz an. Er gab sich als «Major Schild» aus und forderte im militärischen Tonfall den Wachtplan an, um angeblich Angleichungen vorzunehmen. Nach einem kurzen Hin und Her wurde ihm dieser an seine Fake-E-Mail-Adresse major.schild.admin@mail.ch geliefert. Dann verlangte er von seinem Gegenüber, sich bei ihm militärisch abzumelden, was dieser auch tat.

Das Video endet mit den Worten: «Das ist mein Militär. Schnell, speditiv und dienstleistungsorientiert. Vor allem, wenn es darum geht, interne Dokumente in der Weltgeschichte herumzuschicken.»

Schild kommt ungeschoren davon

Keine Freude am Streich hatte die Armee: Die gesendeten Dokumente seien zwar für die Sicherheit des Landes nicht massgebend. Für die Sicherheit der betroffenen Einheit seien sie aber heikel, sagte ein Sprecher. Zudem behielt sich die Armee rechtliche Schritte vor – wegen Amtsanmassung. Wer sich militärische Befehlsgewalt anmasst, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen.

Nun drückt die Armee aber ein Auge zu: Sowohl Schild als auch der Armeeangehörige, der den Plan herausgegeben hat, müssen mit keinerlei Sanktionen rechnen: «Die Schweizer Armee hat interne Massnahmen getroffen, indem sie die Truppe sensibilisiert hat», schreibt Armee-Sprecherin Delphine Allemand auf Anfrage von 20 Minuten. Für die Armee handle es sich um einen Einzelfall, den «man mit Humor nehmen müsse».

Sehen Sie hier das ganze Video:



(daw)