Am Samstagnachmittag konnten an mehreren Stationen in der Schweiz 30 Grad oder mehr gemessen werden. Spitzenreiter war Sion mit 33 Grad, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt.

Die Hitze hat die Schweiz fest im Griff

Auch am Sonntag und Montag werden Hitzetage erwartet. Insbesondere in der Romandie und im Wallis wird es mit bis zu 34 Grad sehr heiss.

Ab Dienstag sollen die Temperaturen leicht sinken – die Luftfeuchtigkeit allerdings steigt deutlich an. Unangenehm schwül-warme Bedingungen und eine steigende Gewitterneigung sind die Folge.

(scl)