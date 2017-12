Die Kugelbahnen sind zurück

Spielzeug-Roboter, Drohnen oder Smartwatches: Digitale Geschenke liegen 2017 zwar hoch im Kurs. Gleichzeitig verkaufen sich aber auch Retro-Produkte so gut wie selten. Einen beispiellosen Wiederaufstieg erlebt etwa die Kugelbahn.

Beim Onlinehändler Galaxus finden sich unter den Top Ten der meistverkauften Spielwaren in der diesjährigen Adventszeit gleich zwei Modelle. Alleine im November haben Kunden 90 Prozent mehr Kugelbahnen gekauft als im Jahr zuvor. Im laufenden Dezember waren es ebenfalls 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Einen regelrechten Run gibt es auf ein Starterset von Ravensburger. «Das Modell ist derzeit ausverkauft», sagt Galaxus-Sprecher Alexander Hämmerli.

Bei Brack.ch ist die Nachfrage nach den Bahnen ebenfalls riesig. «Wir sind mit den Lieferungen enorm im Verzug», sagt Sprecher Daniel Rei. Das gleiche Starterset wie bei Galaxus ist aktuell nicht erhältlich. Im Berner Warenhaus Loeb sind gar alle drei im Sortiment geführten Modelle ausverkauft.

Kreatives Austoben

Warum rollt die Kugel derzeit so fleissig? «Kugelbahnen machen nicht nur Kindern Freude, sondern auch ihren Eltern», erklärt Galaxus-Sprecher Alex Hämmerli. Während Mami und Papi in Erinnerungen an die eigene Kindheit schwelgen, kann sich der Nachwuchs kreativ austoben. «Moderne Baukastensysteme verfügen über eine Vielzahl von Elementen, von Magneten über Loopings bis hin zu Katapulten», sagt Hämmerli. Damit gehe ein pädagogischer Aspekt einher. «Die Kinder erlernen auf spielerische Weise, wie die Schwerkraft funktioniert.»

Wirtschaftspsychologe Christian Fichter sagt, dass Kugelbahnen die Funktionslust des Menschen bedienten. Kugelbahn-Systeme böten hohe Freiheitsgrade. «Bei vielen lassen sich eigene Parcours gestalten und sie lassen sich mit diversen Elementen erweitern», sagt er. Dadurch bleibe das Produkt für Kinder relativ lange interessant.

Die Sehnsucht nach dem Dreidimensionalen

Zum Vergleich zieht Fichter den Fidget Spinner heran, dessen Hype schon nach wenigen Monaten wieder vorbei war. «Die Fidget Spinners waren alle relativ ähnlich und boten wenig Variation», erklärt Fichter. Die Folge: Der Reiz an den Fingerkreiseln ging schnell verloren.

Dass Kugelbahnen gerade in Zeiten von Smartphones und Spielkonsolen wieder aufblühen, sei kein Zufall. Optisch-akustische Reize würden Kindern auf die Dauer nicht genügen. «Spätestens nach ein paar Stunden haben sie das Bedürfnis nach Bewegung und nach Dingen, die man riechen, anfassen und aufbauen kann», erklärt Fichter. Insofern befördere der digitale Trend wiederum die Lust am Analogen.

Für den Boom der Kugelbahnen seien aber nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern verantwortlich – und zwar nicht nur deshalb, weil sie als Sponsoren der Spielwaren fungieren. Fichter: «Eltern kaufen ihren Kindern gerne Dinge, mit denen sie früher selber gerne spielten oder gespielt hätten.»

