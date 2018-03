In den Kantonen serbelt die Mitte ab

15 Kantone haben seit den letzten eidgenössischen Wahlen ihre Parlamente neu bestellt. Dabei haben Grüne und FDP kräftig Sitze gewonnen. Die BDP und insbesondere die CVP mussten in den Kantonsparlamenten einige ihrer Sessel räumen. Allein die CVP hat 26 Sitze verloren, zuletzt mussten die Christdemokraten in ihren Stammlanden Ob- und Nidwalden vier Sitze abgeben.

Umfrage Kann sich die CVP bis zu den Wahlen 2019 erholen? Ja, es braucht eine starke Mitte.

Nein, andere Parteien sind attraktiver.

Weiss nicht.

Wie schneiden die weiteren Parteien ab?



Im Windschatten der Grünen hat auch die SP in den Kantonen sieben Sitze zugelegt. «Die SP betreibt einen professionellen Wahlkampf, Stichwort: Telefonmarketing. Das zahlt sich aus», so Politologe Mark Balsiger. Nun müsse sich die grüne Partei jedoch mit der SP absprechen, um sich bei der Wählergunst nicht zu konkurrenzieren.



2015 war die SVP noch strahlende Siegerin der Nationalratswahlen. In den Kantonen läuft es aber zurzeit nicht rund: Sie gab vier Sitze ab. Laut Balsiger reisst das Spitzenpersonal der SVP nicht mit: «Bundesrat Guy Parmelin bleibt blass, Parteipräsident Albert Rösti geht die Volkstümlichkeit eines Toni Brunner ab, Christoph Blocher wird nicht mehr jünger». Im Herbst kommt die Selbstbestimmungsinitiative der SVP vors Volk. «Verliert sie die Abstimmung, gehen die anderen Parteien gestärkt ins eidgenössische Wahljahr»,



Überrascht hat Mark Balsiger das aktuelle Abschneiden der GLP mit zwei Sitzgewinnen. «2015 schiffte die GLP brutal ab, jetzt ist sie wieder da». Mit dem «GLP Lab», einem Politlabor, habe die Partei 2016 eine Innovation geschaffen, die junge Leute anziehe und neue Ideen anstosse. «Das war clever!» (bus) Im Windschatten der Grünen hat auch die SP in den Kantonen sieben Sitze zugelegt. «Die SP betreibt einen professionellen Wahlkampf, Stichwort: Telefonmarketing. Das zahlt sich aus», so Politologe Mark Balsiger. Nun müsse sich die grüne Partei jedoch mit der SP absprechen, um sich bei der Wählergunst nicht zu konkurrenzieren.2015 war die SVP noch strahlende Siegerin der Nationalratswahlen. In den Kantonen läuft es aber zurzeit nicht rund: Sie gab vier Sitze ab. Laut Balsiger reisst das Spitzenpersonal der SVP nicht mit: «Bundesrat Guy Parmelin bleibt blass, Parteipräsident Albert Rösti geht die Volkstümlichkeit eines Toni Brunner ab, Christoph Blocher wird nicht mehr jünger». Im Herbst kommt die Selbstbestimmungsinitiative der SVP vors Volk. «Verliert sie die Abstimmung, gehen die anderen Parteien gestärkt ins eidgenössische Wahljahr»,Überrascht hat Mark Balsiger das aktuelle Abschneiden der GLP mit zwei Sitzgewinnen. «2015 schiffte die GLP brutal ab, jetzt ist sie wieder da». Mit dem «GLP Lab», einem Politlabor, habe die Partei 2016 eine Innovation geschaffen, die junge Leute anziehe und neue Ideen anstosse. «Das war clever!» (bus)

Dies schmerzt CVP-Generalsekretärin Béatrice Wertli, «denn hinter jedem Sitz stehen Kandidaten und Parteileute, die alles gegeben haben». Laut Wertli mobilisierte die CVP zu wenig. Die Partei will nun ihre Ressourcen in die Kantonalparteien und die Kandidaten stecken, die sie noch direkter im Wahlkampf begleiten will.

Stunde der Wahrheit im Herbst 2019

National habe man 2015 in Freiburg, Zug und Genf gewonnen, sagt Wertli. «Wir orientieren uns an diesen Kantonen.» Mit diesem Rezept sei sie zuversichtlich, dass die CVP auch bei den Wahlen 2019 zulegen könne. Skeptisch ist Politologe Mark Balsiger: «Der katholische Glaube ist kein Wahlkriterium mehr.» Damit habe die CVP die wichtigste Bindung zum Volk verloren. «Deshalb versucht es die CVP mit einem neuen Kurs, Stichwort Wertedebatte», so Balsiger. Mit dieser Neupositionierung sei Parteipräsident Gerhard Pfister gescheitert, meinen Kritiker. «Doch dieses Fazit kommt zu früh, man kann es nach den nationalen Wahlen im Herbst 2019 ziehen.»

In der Krise steckt auch die BDP. Sie hat in den Kantonen acht Sitze eingebüsst, in St.Gallen und Freiburg ist sie ganz aus dem Parlament geflogen. «Die BDP zeigt Auflösungserscheinungen», sagt Mark Balsiger. «Sie geht im lauten Konzert der anderen Player unter.» Die Abspaltung von der SVP und die «Hexenjagd» im Jahr 2008 auf die damalige Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf lägen weit zurück. «Davon kann die BDP nicht mehr profitieren.» Zum Gradmesser werden nun die Grossratswahlen im Kanton Bern am 25. März. «Das Abschneiden in Bern hat für die BDP Signalwirkung.»

«Glaubwürdige Köpfe» sorgen für Schwung

Auf der Sonnenseite steht die FDP. Nachdem die Freisinnigen auf nationaler Ebene seit 1983 stetig Wähler verloren hatten, schafften sie 2015 den Turnaround, wie Politologe Balsiger sagt. «Das gab ihr Schwung und Selbstbewusstsein.» Die FDP erhebe neu einen Führungsanspruch, was sie für Mittewähler wieder attraktiv mache.

Der Gewinn von 18 Sitzen in den kantonalen Parlamenten beflügle die FDP. Grund für den Höhenflug sind laut FDP-Präsidentin Petra Gössi «viele glaubwürdige Köpfe» in den eigenen Reihen. Sie sieht die FDP als «Bollwerk gegen alle Verhinderer, Abschotter und Umverteiler». Zusätzlichen Schwung könnte die FDP mit einem Rücktritt von Bundesrat Johann Schneider-Ammann in diesem Jahr erlangen, meint Politologe Balsiger. «Die Nachfolgeregelung würde für Dynamik und mediale Beachtung sorgen – das wäre ideal.»

Grüne mit Verjüngungskur erfolgreich

Gute Karten im Hinblick auf die nationalen Wahlen haben auch die Grünen. «Sie haben sich nach ihrer Schlappe bei den Nationalratswahlen 2015 zusammengerauft, ein Ruck ging durch die Partei», meint Balsiger. «Die Grünen bilden einen Gegenpol zu den rechten Parteien», sagt Präsidentin Regula Rytz. Zu einem Erfolgsfaktor habe sich der Generationenwechsel in der Partei entwickelt. Rytz freut dies: «Wir haben die jüngste und weiblichste Fraktion im Bundeshaus.» Die Verjüngungskur schlägt sich auch in einem stetigen Mitgliederzuwachs nieder.

Zürcher Wahlen richtungsweisend

Klare Anhaltspunkte für den Formstand der Parteien würden erst die Wahlen in Baselland und Zürich geben, sagt Politologe Balsiger. «Weil Zürich die Medienhauptstadt des Landes ist und dieser Kanton der mit Abstand einwohnerstärkste, haben die Zürcher Wahlen Einfluss auf die Nationalratswahlen ein halbes Jahr später.» Deshalb gelte in Zürich: «Verlieren verboten!»