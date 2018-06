Die 30 Tonnen Tomaten sind schon weg

«Wir sind komplett überrannt worden. Wir haben Hunderte Mails und Telefonanrufe bekommen. Inzwischen mussten wir das Bestellfenster schliessen, weil wir so viele Bestellungen hatten», sagt Initiant Dominik Waser vom Verein Grassrooted. Sie hätten in Bern kurzfristig einen weiteren Lastwagen organisiert. Nun könne man 25,5 Tonnen in den Verkauf bringen, für 4,5 Tonnen habe der Produzent einen anderen Abnehmer gefunden.

Die Tomaten werden heute in Zürich beim Art Dock und in Bern vor dem Lola-Laden abgegeben. «Es kann sein, dass noch ein paar Tomaten übrig bleiben. Die Leute können vorbeikommen, aber wir können nicht garantieren, dass es noch welche hat.»

Das passiert mit dem Gewinn

Ohne die Aktion wären die 30 Tonnen Bio-Tomaten in der Biogas-Anlage gelandet. «Wir sind überwältigt über das Echo. Es ist mehr, als wir uns je erträumt hätten», sagt Waser. Schön sei, dass nun eine breite Öffentlichkeit über Food-Waste nachdenke, darüber, warum einwandfreie Lebensmittel einfach vernichtet würden.



Laut dem Verein geht etwas mehr als ein Drittel des Verkaufspreises an den Bauern, einen Teil fresse der Transport weg. Der Gewinn kommt dem Verein zugute, der künftig Gastrobetriebe mit «Luxusüberschuss» beliefern will. Nun müsse man die Logistik aufbauen und Lagerflächen anmieten.



(daw)