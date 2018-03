Diese Facebook-Posts wurden teuer

Ex-SVP-Kantonsrat Kurt Schläfli (71) schrieb unter das Foto einer BH-Verbrennung von Juso-Mitgliedern: «Geili Chatze, wenn si kei Hirni hei müese si haut Bübi zeige!». Er kassierte wegen übler Nachrede einen Strafbefehl von 200 Franken, wehrte sich letzte Woche aber erfolgreich vor Gericht.

«Es gibt keine klare Linie»



Laut Medienanwalt Jascha Schneider-Marfels fehlt es bei Beschimpfungen im Netz an einer gefestigten Rechtssprechung.



In vielen Fällen sorgten abschätzige Kommentare zur Juso-Aktion für einen Strafbefehl. Überrascht Sie das?

Ja, denn eigentlich ist eine Ehrverletzung im Strafrecht sehr eng definiert: Die Stellung des Geschädigten als ehrbarer Mensch muss verletzt sein. Viele dieser Kommentare sind niveaulos. Es ist aber fraglich, ob ein niveauloser Kommentar immer gleich auch eine Beschimpfung darstellt. Vor allem wenn er im Kontext einer politischen Aktion steht und öffentliche Personen betroffen sind. Ich beobachte aber generell, dass die Staatsanwaltschaften und Gerichte der unteren Instanzen die Persönlichkeitsrechte sehr hoch gewichten.



Zu hoch?

Es scheint keine klare Linie zu geben – es spielt wohl eine Rolle, an welchen Staatsanwalt man gerät. Es herrschen offensichtlich unterschiedliche Rechtsauffassungen vor. Meiner Meinung nach sollte man zurückhaltend sein, wenn es um politische Reaktionen geht, da auch die Meinungsäusserungsfreiheit tangiert ist.



Können sich die Staatsanwaltschaften nicht abstimmen?

Solche Fälle sind vergleichsweise neu und landen kaum je vor Bundesgericht. Es fehlt also an einer gefestigten Rechtssprechung, an der sich die Staatsanwälte orientieren können.

Schläfli ist nicht der Einzige, der nach einem Post in den sozialen Netzwerken Ärger am Hals hatte. So hat Juso-Chefin Tamara Funiciello mit Unterstützung des Vereins Netzcourage der Zuger Ex-Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin allein nach der «gezielt provokativen» BH-Aktion rund 25 Personen angezeigt. In rund zehn Fällen resultierte ein Strafbefehl, die meisten davon sind rechtskräftig. In acht Fällen schlossen die Parteien einen Vergleich, auf die übrigen Anzeigen trat die Staatsanwaltschaft nicht ein oder es gab einen Freispruch.

Strenge Linie der Staatsanwälte

20 Minuten hatte Einsicht in die Akten. Die Fälle zeigen exemplarisch, wo die Justiz die Grenze zwischen Meinungsäusserungsfreiheit und Ehrverletzung in der Praxis zieht. Teuer wurde ein Kommentar etwa in den folgenden Fällen:

1. D. B.* schrieb auf Facebook: «was sind denn das für nutten?? Fehlt nur noch die Puffmutter!!!!»

Urteil: Busse von 200 Franken, Geldstrafe von 700 Franken bedingt, Verfahrenskosten von 250 Franken.

2. Y. D.* äusserte sich auf Facebook abschätzig über die weiblichen Juso-Mitglieder: «Ein Ekel erregendes Bild diese Monsterkreaturen! Keine seriöse Politik!»

Urteil: Busse von 200 Franken, Geldstrafe von 300 Franken bedingt, Verfahrenskosten von 250 Franken.

3. F. M.* kommentierte: «JUSO CHEFIN – Tamara Funiciello stinkt beim scheissen erbärmlicher als alle anderen, ua. Glaubt diese Krähe, sie hätte ein vergoldedes Fö --- li !!!!»

Urteil: Busse von 100 Franken, Geldstrafe von 1800 Franken bedingt, Verfahrenskosten von 200 Franken.

4. E. M.* schrieb unter das Foto: «saudummi Wieber».

Urteil: Geldstrafe von 1100 Franken bedingt, Verfahrenskosten von 400 Franken.

5. B. O.* kommentierte mit den folgenden Sätzen: «Es wundert uns nichts, wenn immer mehr schwul werden. Das ist ja nicht zum anschauen…… In meinen 40 Jahren als Fotograf haben ich noch nie etwas jämmerlicheres gesehen…. Doch im Schlachthof….»

Urteil: Geldstrafe von 650 Franken bedingt, Verfahrenskosten von 400 Franken.

Zu keiner Verurteilung führte etwa der Fall von M. M.*: «Die haben doch noch nie gevögelt:):)! Darum zeigen sie sich nackt. Zum sagen: bitte fickt uns:):):):)»

Gegenüber der Polizei sagte M., er habe den Kommentar gepostet, weil er die Aktion lustig gefunden habe. Die Emojis zeigten, dass er es nicht ernst gemeint habe. Der Staatsanwalt ging dann nicht auf die Anzeige an: Die Äusserung stehe im Zusammenhang mit dem Bild, das die Juso auf der Facebook-Seite publiziert habe. «Abschliessend ist festzuhalten, dass Personen, welche in der Öffentlichkeit stehen, mehr einstecken müssen als Normalbürger.»

«Hass im Netz nimmt ab»

Für Jolanda Spiess-Hegglin zeigen die Fälle, dass Ehrverletzungen und Beschimpfungen im Netz in aller Regel konsequent geahndet werden. «Noch wichtiger als die Verurteilung ist, dass sich die Urheber in der realen Welt für ihr Tun rechtfertigen müssen.» Die in der Öffentlichkeit breit diskutierten Urteile verfehlten ihre Wirkung nicht, sagt Spiess-Hegglin: «Es gibt deutlich weniger Hasskommentare. Heute überlegen es sich Wutbürger zweimal, bevor sie ins Internet rülpsen.» Gleichzeitig habe sich eine Gruppe formiert, die beleidigende Kommentare sogleich melde.

Spiess sagt, dass die Meinungsfreiheit dort endet, wo jemand verletzt wird oder sich verletzt fühlt. Das Abwägen zwischen Meinungsfreiheit und Ehrverletzung sei für die Richter nicht einfach. «Deshalb ist es wichtig, auch mit den Tätern zu sprechen. Netzcourage geht aktiv auf Täter zu und trifft sich mit ihnen.» Eine Lösung wie in Deutschland, wo Konzerne für Kommentare gebüsst werden können, sei dagegen nicht optimal.

B.O.*, einer der Verurteilten, ist ehemaliger SVP-Kantonsrat und Amtsrichter. Er findet die Entwicklung gefährlich: «Es ist ein Armutszeugnis, dass unsere Staatsanwälte solchen durchschaubaren Bagatellen überhaupt nachgehen. Und dann jammern sie wieder, dass sie zu wenig Leute haben.» Letztlich gerate die Meinungsfreiheit in Gefahr: «Die Bussen dürften nicht dazu führen, dass sich Leute nicht mehr emotional und ungeschminkt äussern dürfen.»

* Namen der Redaktion bekannt

