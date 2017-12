Die schrägsten Importe in die Schweiz

Knapp 48 Milliarden Kilogramm Waren und Tiere im Wert von rund 170 Milliarden Schweizer Franken hat die Schweiz von Januar bis November 2017 importiert. Mit 28 Prozent der Importe liefert Deutschland die meisten Güter in die Schweiz. Gefolgt von Italien mit knapp 10 Prozent und der USA mit rund 8 Prozent.

Die Eidgenössische Zollverwaltung dokumentiert diese Importe genau. Dabei erfasst sie nicht nur die gängigsten, wie etwa Fahrzeuge, Textilien, Metalle oder Maschinen. 20 Minuten hat genauer hingeschaut und einige spezielle und verblüffende Import-Produkte und Tiere gefunden.

WC-Papier

43’113’817 Kilogramm Toilettenpapier der gängigen Grösse hat die Schweiz dieses Jahr importiert. Der Wert dieses Toilettenpapiers liegt bei zirka 68 Millionen Franken. Deutschland und Italien sind jene Länder, die die Schweiz am meisten damit beliefern. Aus Deutschland kamen knapp 20 Millionen Kilogramm, aus Italien etwa 15 Millionen.

Schildkröteneier

In die Schweiz wurden von Januar bis November 2017 12’373 Kilogramm Schildkröteneier, essbare Nester von Salanganen und andere geniessbare Waren tierischen Ursprungs im Wert von 318’454 Franken importiert. Hauptzulieferer sind Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Spanien.

Waffen und Munition

Von Januar bis November 2017 wurden 2’721’819 Kilogramm Waffen und Munition im Wert von 126’251’879 Franken in die Schweiz geliefert. Zu den Ländern, die Waffen und Munition in die Schweiz liefern, gehören etwa Finnland, Griechenland, Deutschland, Slowenien, die USA, Italien und auch Südkorea.

Kau-, Rollen- und Schnupftabak



158’784 Kilogramm Kau-, Rollen- und Schnupftabak im Wert von rund 19 Millionen Franken wurden dieses Jahr in die Schweiz importiert – am meisten mit fast 100’000 Kilogramm und einem Wert von etwa 5 Millionen Franken aus Schweden.

Lebende Primaten



28 Kilogramm lebende Primaten wurden dieses Jahr in die Schweiz importiert. Davon fünf Kilogramm aus Frankreich und 23 aus den Niederlanden. Die Zollverwaltung erhebt nicht die Anzahl Tiere, sondern nur das Gewicht. Ein Primat wiegt je nach Art zwischen 2 und 100 Kilogramm. Der Wert der importierten Tiere liegt insgesamt bei 38’534 Franken. In den Zahlen der Zollverwaltung ist nicht enthalten, welche Tierart importiert wurde.

Lebende Esel



In die Schweiz wurden vom Januar bis November 2017 13’000 Kilogramm Esel im Wert von rund 63’000 Franken importiert. Ein ausgewachsener Esel kann zwischen 80 und 480 Kilogramm wiegen. Am meisten Esel wurden mit 8420 Kilogramm und einem Wert von 32’765 Franken aus Frankreich importiert.

Lebende Kamele und andere Trampeltiere



596 Kilogramm Kamele und andere Trampeltiere im Wert von rund 22’000 Franken fanden 2017 ihren Weg über den Zoll in die Schweiz. Ein ausgewachsenes Kamel, darunter fallen auch Alpakas, kann zwischen 35 und 200 Kilogramm wiegen. Mit 500 Kilogramm im Wert von etwa 8’000 Franken ist Schweden der Spitzenreiter im Import von Kamelen und anderen Trampeltieren in die Schweiz.

Menschenhaare

Auch rohes, gewaschenes oder entfettetes Menschenhaar wird in die Schweiz importiert. Im Jahr 2017 waren es 238 Kilogramm im Wert von 55’557 Franken. Import-Spitzenreiter in die Schweiz ist Italien mit 95 Kilogramm, gefolgt von Österreich mit 76 und Deutschland mit 30 Kilogramm. An vierter Position ist Vietnam mit 28 Kilogramm. Menschliches Haar wird etwa für Perücken, Extensions oder Haare für Puppen gebraucht.

Kleiderbügel aus Holz



Die Schweiz importierte in diesem Jahr 905’619 Kilogramm Kleiderbügel aus Holz. Wert: rund 5 Millionen Franken. Hauptlieferant ist China mit 385’096 Kilogramm. An zweiter Position ist Rumänien mit 346’261 Kilogramm.

Verhütungsmittel

65’207 Kilogramm Empfängnisverhütungsmittel unter anderem auf der Grundlage von Hormonen im Wert von rund 32 Millionen Franken wurden von Januar bis November 2017 in die Schweiz importiert. Die meisten hat Deutschland eingeführt – insgesamt 32’489 Kilogramm im Wert von rund 15 Millionen Franken.