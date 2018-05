Diese fünf Fehler sind bei Gewitter lebensgefährlich

Am Samstagnachmittag rollen die nächsten Gewitter über die Schweiz. Besonders im Berner Oberland und in der Region Basel kann es zu heftigen Gewittern kommen. Auch am Sonntag besteht im Mittelland die Gefahr auf Blitz und Donner.

Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist äusserst gering. Herausfordern sollte man dies aber nicht.

Um kein unnötiges Risiko einzugehen, lassen sich fünf Fehler leicht vermeiden. Welche das sind, zeigt das Video oben.

Die Gewitter-Saison ist eröffnet

In der Schweiz sind Gewitter charakteristisch für heisse Sommertage. Gewitter im Winter können zwar auch vorkommen, sind aber seltener und normalerweise weniger heftig.

Im südlichen Tessin blitzt es am meisten

Im Mittelland kommt es zu rund 1 bis 2,5 Blitzeinschlägen pro Jahr und Quadratkilometer. In den Alpen ist die Wahrscheinlichkeit deutlicher höher: Hier gibt es über 3 pro Jahr und Quadratkilometer. Die Häufigkeit der Blitzeinschläge in tiefen Lagen ist im südlichen Tessin mit 3 Einschlägen am höchsten.

Rund 24'000 Personen sterben jährlich weltweit durch Blitzschlag, 240'000 werden verletzt. Laut der Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) sind in der Schweiz seit 1946 insgesamt 164 Menschen durch Blitzeinschläge gestorben.

