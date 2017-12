Auch der Putin-Jet könnte den Offizieren gefallen

Verteidigungsminister Guy Parmelin will für neue Kampfjets acht Milliarden Franken in die Hand nehmen. Welches Modell es sein soll, steht noch nicht fest. In diesem Punkt mischt sich nun die Offiziersgesellschaft ein. In ihrer Zeitung, der «Allgemeinen Schweizerische Militärzeitschrift», schreibt Chefreaktor und Divisionär Andreas Bölsterli:«Wenn so viel Geld eingesetzt wird, dann müssen Flugzeuge der 5. Generation und nicht der aktuellen und bereits überholten 4. Generation beschafft werden.»

Umfrage Welchen Jet würden Sie sich holen, wenn Sie Guy Parmelin wären? Den russischen Sukhoi T-50.

Den chinesischen Chengdu J-20.

Den amerikanischen F-22.

Den F-35.

Den Eurofighter.

Den französischen Rafale.

Den schwedischen Gripen.

Gar keinen.

Einen anderen Jet.

Weiss nicht.

Die Jets der fünften Generation sind für Radare auch mit Bewaffnung praktisch unsichtbar, für Piloten besser manövrierbar und bieten im Cockpit eine bessere Übersicht in Kampfsituationen. Ausserdem sollen sich die Piloten dank intelligenter Technologie auf den Kampf statt auf Messinstumente konzentrieren können. Der Haken: Die Jets sind sehr teuer, noch nicht ausgereift und für die Schweiz möglicherweise überdimensioniert. Vier Modelle im Überblick.

Lockheed Martin F-35:

Offiziell auf Parmelins Evaluationsliste steht nur ein Jet der fünften Generation: der F-35 von US-Hersteller Lockheed Martin. Der Tarnkappenbomber ist nicht nur mit der neuster Technologie ausgestattet, er kann auch senkrecht starten. Doch das Modell wurde vom Pentagon heftig kritisiert, weil der Radar unzuverlässig, die Sicht eingeschränkt und der Blitzschutz ungenügend sei.

Zudem laufen die Kosten für den Jet aus dem Ruder, sodass US-Präsident Donald Trump vor einem Jahr bereits twitterte, der Jet sei zu teuer, und er habe Lockheed Martin um eine Offerte für F/A-18 Super Hornets gebeten. Die Kosten für einen Jet betragen laut US-Regierung rund 110 Millionen Franken.

The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. Dezember 2016

Based on the tremendous cost and cost overruns of the Lockheed Martin F-35, I have asked Boeing to price-out a comparable F-18 Super Hornet! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. Dezember 2016

Lockheed Martin F-22:

Im Gegensatz zum F-35, der als Mehrzweck-Kampfflugzeug vor allem dafür konzipiert wurde, Ziele am Boden anzugreifen, ist der F-22 ein Luftüberlegenheitsjäger. Er ist schneller, kann vom Radar schlechter entdeckt werden und ist darauf ausgelegt, feindliche Flugzeuge vom Himmel zu holen. Er ist ausserdem das teuerste Flugzeug im Vergleich: Rund 143 Millionen Franken kostet der Jets, der 2005 laut US-Verteidigungsminiserium erstmals ausgliefert wurde.

Doch auch hier gibt es einen Haken: Die Stealth-Technologie ist so fortschrittlich, dass die US-Regierung den Jet nicht einmal an engste Verbündete verkauft – aus Angst, die Technologie könnte in die falschen Hände geraten. Die Produktion wurde 2009 ohnehin nach 187 gebauten Maschinen eingestellt. Gegen die neuen Jets aus China und Russland soll ein Jet der sechsten Generation entwickelt werden. Codename: F-X.

Sukhoi T-50:

«Moskau ist scharf darauf, mit der Schweiz ins Geschäft zu kommen», sagte Francesco Petricca. 20 Minuten traf den Berater aus der Rüstungsindustrie letztes Jahr in Bern. Er will Parmelin den Sukhoi T-50 schmackhaft machen. Der Russen-Jet soll mit Schweizer Technologie ausgestattet und so auch hierzulande eingesetzt werden können.

Der T-50 soll der erste russische Jet der fünften Generation werden, mit allen Finessen von Tarnkappen-Eigenschaften bis zu einer erhöhten Manövrierfähigkeit. Ziel ist es, dem F-22 in der Luft Paroli zu bieten, aber weit weniger zu kosten. Moskau schätzt den Aufwand auf rund 50 Millionen Franken pro Flugzeug. Analyst Andrew Erickson spricht von einem Preis von «unter 100 Millionen Franken».

Noch ist der Russen-Jet aber ein Papierflieger: Erst 2019 will Sukhoi ihn fertigstellen und an die russische Luftwaffe ausliefern. In einer speziellen Version soll der T-50 auch nach Indien verkauft werden. Einer Verwendung in der Schweiz steht also keine Exportsperre im Weg.

Chengdu J-20:

Der erste Jet der fünften Generation, der ausserhalb der USA ausgeliefert wird, ist der J-20 des chinesischen Herstellers Chengdu. Seit September 2017 ist er bei der chinesischen Luftwaffe im Einsatz. Wie der F-22 ist auf Ziele in der Luft konzipiert; laut «Business Insider» ist der J-20 kein klassischer Abfangjäger, der andere Kampfjets vom Himmel holt.

Das Flugzeug sei eher auf Langstreckenmissionen und das Zerstören von Tankerflugzeugen und Luftaufklärung ausgelegt, sagen mehrere Experten. Um mit dem F-22 mithalten zu können, fehlten ihm etwa gewisse Stealth-Fähigkeiten. Auch der J-20 wird nicht exportiert, wie die chinesische Regierung beschlossen hat. Analyst Andrew Erickson schätzt die Kosten auf 100 bis 120 Millionen Franken pro Flugzeug.

Wenn es kein Jet der fünften Generation sein muss, bieten sich Parmelin weitere Optionen:

