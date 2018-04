Schneider-Ammann fliegt am häufigsten

Im Jahr 2017 flogen der Bundesrat und Angestellte der Departemente insgesamt 824 Stunden (Vorjahr: 899) mit Jets und Helikoptern des Bundes. Davon war der Bundesrat 623 Stunden mit dem Lufttransportdienst des Bundes (LTDB) unterwegs, teilte das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Mittwoch mit. Die Kosten beliefen sich auf 7,5 Millionen Franken – gleich viel wie letztes Jahr.

Damit kostete eine Flugstunde im Durchschnitt rund 9100 Franken, ein Plus von 750 Franken pro Stunde gegenüber 2016. Mit 190 Stunden in der Luft lag Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann an der Spitze der Bundesräte (siehe Grafik). Schon 2016 war er 226 Stunden mit dem LTDB unterwegs.

«Helikopterflüge als einzige Option»

«Die Piloten der Luftwaffe müssten ohne die Flüge für die Mitglieder des Bundesrates Leerflüge absolvieren, um ihre Lizenz aufrechtzuerhalten», sagt Noé Blancpain, Kommunikationschef des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). Durch die Flüge würden somit keine unnötigen Kosten entstehen. Ausserdem nehme Bundesrat Schneider-Ammann als Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungsminister viele Verpflichtungen in der ganzen Schweiz wahr.

«Es ist ihm wichtig, mit der Bevölkerung, Arbeitnehmenden und Wissenschaftsinstitutionen in engem Kontakt zu stehen», sagt Blancpain. Aufgrund der sehr vollen Agenda seien die Besuche nur mit möglichst kurzen Reisezeiten möglich. «In der Schweiz sind Helikopterflüge daher häufig die einzige Option.» Für Auslandreisen nutze Schneider-Ammann aber wenn möglich Linienflüge.

Angestellte des VBS an der Spitze

Nicht nur der Bundesrat kann den Lufttransportdienst in Anspruch nehmen, auch Angestellte der Departemente dürfen Flüge buchen. Von den Departementen reisten Angestellte des VBS am häufigsten mit der Regierungsflotte – nämlich 169 von 200 Stunden. Die Flotte umfasst zwei Jets, drei Turbopropflugzeuge und mehrere Helikopter (siehe Bildstrecke).

Wie das VBS schreibt, hat eine Regierungsflotte den Vorteil des hohen Sicherheitsstandards, die Möglichkeit von Einsätzen in Krisengebieten und die kurzfristige Verfügbarkeit der Flotte, die bei Linienflügen teilweise nicht gewährleistet sei. Zudem kommen die Flugzeuge und Helikopter bei Ausschaffungen oder zur Unterstützung von internationalen friedenserhaltenden Massnahmen zum Zug.

(dk)