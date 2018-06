Raten Sie mal, wo dieses Vogelnest steckt

Als Lastwagen-Chauffeur Silvan Dietrich (36) aus Brigels GR am Mittwochmittag von seiner Tour zurückkehrt, fallen ihm seltsame Geräusche an seinem Fahrzeug auf. Als er an die Unterseite des Wechselaufbaus blickt, staunte er: In einer Ecke hat es sich eine Vogelmutter mit ihren Kindern bequem gemacht. «Ich musste herzhaft lachen, als ich das Nest sah», erzählt Dietrich.

Vögel gehen nicht mehr auf Tour

Die Fahrt konnte den Tieren offenbar nichts anhaben. «Die Kleinen piepsten jedenfalls munter drauf los», so der Chauffeur. Dietrich glaubt, dass sich das Nest schon länger am Aufbau befindet. Er stand zuvor etwa einen Monat herum. «Und ich hatte den Eindruck, dass die Jungen schon recht gross sind.»

Den Aufbau will er erst wieder benutzen, wenn die Kleinen ausgeflogen sind. Dietrich: «So findet die Mutter immer ihre Kinder und die Familie bleibt zusammen.»



