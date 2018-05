Dieses Schwulenpaar stahl Tamynique die Show

In der Schweiz ist die Eheschliessung nur heterosexuellen Paaren erlaubt. Ob sich das ändern muss, diskutierten in der SRF-Arena vom Freitagabend unter anderem Ex-Miss Schweiz Dominique Rinderknecht und ihre Partnerin, das Topmodel Tamy Glauser.

Beide engagieren sich seit längerem für die «Ehe für alle», und haben vor kurzem sogar einen gemeinsamen Instagram-Account eröffnet, auf dem die beiden Einblicke in ihr Liebesleben geben.

Es ist endlich Zeit für die #EhefürAlle, sagen Tamynique, @TamyGlauser und Dominique Rinderknecht in der #srfarena. ^red pic.twitter.com/EhJdhd75WP — Jonas Projer (@jonasprojer) May 17, 2018

Die Diskussion um die Öffnung der Ehe war in der Sendung eng mit der Frage nach Kindern verknüpft. «Lieber zwei gleichgeschlechtliche Menschen, die sich und das Kind lieben, als zwei Heterosexuelle, die sich die Köpfe einschlagen», sagte Glauser, die in der zweiten Reihe im Publikum sass.

Regula Lehmann, Familienbeauftragte der konservativ-christlichen Stiftung Zukunft CH, hielt dagegen: Es gehe nicht um die «Beziehungsqualität», sondern um das «natürliche Umfeld», das entscheidend sei. Damit meinte sie ausschliesslich Mann und Frau als Eltern.

Regenbogenfamilie vs «Menschenhandel»

Und dann kamen Arne und Alvaro. Die schwulen Männer stellten mit ihrer Geschichte um ihren Sohn aus einer Leihmutterschaft die Promi-Turteltauben Tamynique in den Schatten. «Kein Kind kommt intolerant auf die Welt», sagte Alvaro zu den Schwierigkeiten einer Regenbogenfamilie. «Die Hänseleien kommen erst später, wenn sie Intoleranz gelernt haben»

Der zweite Gegner der «Ehe für alle», EVP-Grossrat Ruedi Löffel, bezeichnete die Liebesgeschichte der beiden Männer als «rosaroten Werbespruch» – und die Leihmutterschaft als «moderne Form von Menschenhandel». Der krasse Vergleich sorgte für empörte Reaktionen im Studio.

Ob #Sodomie oder #Menschenhandel: @RuediLoeffel vergreift sich beim Thema #LGBTQ oft so derbe in der Wortwahl, dass mir fast die Worte fehlen. Vielleicht mal wieder die ganze Bibel lesen, nicht nur das alte Testament? Güte, nicht richten und so? #srfarena — Laurens van Rooijen (@bikejourno) May 18, 2018

Löffel ist in seiner Ablehnung von Kindern in homosexuellen Paaren bereits einmal negativ aufgefallen. Auf Facebook postete er einen Artikel über eine schwule Dreierehe in Kolumbien und fragte dazu: «Wie lange es wohl dauert, bis zur 1. Ehe mit einer Katze oder einem Hund? #Ehefüralle nein danke!»

Mit dieser Meinung stand der EVP-Grossrat in der Arena ziemlich alleine da.

