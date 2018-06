«Eine solche Aktion hätte für Serbien Rot gegeben»

Die Jubel-Pose der Nati-Stars Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri beschäftigt die Schweiz. Stein des Anstosses ist der Adler, den die beiden Spieler nach ihren Treffern mit den Händen geformt hatten und damit das Wappen Albaniens imitierten.

Islam Spahiu, Leiter des kosovarischen Konsulats in Zürich, verteidigt die Aktion: «Die Jungs haben nicht die Schweiz verraten. Die Doppeladler-Aktion fiel in einer emotionalen Ekstase.» Man könne sich die Emotionen nach dem Goal nicht vorstellen. Leider habe nicht mehr verhindert werden können, dass die serbischen Fans sich provoziert fühlten. «Xhaka und Shaqiri haben mit dem Doppeladler den eigenen Familien, der Verwandtschaft und allen albanischen Fans Respekt gezollt.»

«Sie zeigen der Schweiz ihre Dankbarkeit»

Spahiu versteht zwar, dass viele Schweizer unglücklich über die Geste seien, diese habe aber keine politischen Bedeutung. «Deshalb gibt es auch keinen Grund die Identität, die sowieso etwas Wandelbares ist, in Frage zu stellen», erklärt er. «Sie haben nicht gewonnen, weil sie Serbien so sehr hassen. Sie gehören zu einer Generation, die in der Schweiz erzogen worden ist.» Nun zeigten sie der Schweiz ihre Dankbarkeit, indem sie Goals für das Land schiessen. «Dabei vergessen sie ihre Wurzeln aber nicht.»

Tanja Radojevic, Präsidentin des serbischen Kulturvereins Dübendorf, dagegen hat für den Doppeladler-Jubel kein Verständnis: «Es war eine gezielte und unnötige Provokation.» Dass es eine Reaktion durch Emotionen gewesen sein soll, hält sie für eine Ausrede: «Xhaka und Shaqiri spielen für die Schweizer Nationalmannschaft und haben einen Schweizer Pass.»

«Ein Hohn gegenüber der Schweiz»

Nach einem Tor das Symbol eines anderen Landes zu zeigen, sei ein Hohn gegenüber der Schweiz und damit dem Land, das sie repräsentierten, sagt Radojevic. «Hätten die serbischen Spieler nach dem Tor drei Finger in die Höhe gestreckt – unser Zeichen für unser Land –, hätte es bestimmt Gelb oder Rot gegeben.» Es gebe so viele Arten, über ein Tor zu jubeln. «Warum die beiden Nati-Spieler ausgerechnet zu dieser Symbolik gegriffen haben, die in der Vergangenheit ja schon vermehrt den Konflikt befeuert hat, verstehe ich nicht.»

Nach dem Doppeladler-Jubel drohen Folgen: Die Fifa prüft eine Sanktion gegen die Schweizer Nationalspieler. Spahiu, der gegen jegliche Art von Politik im Sport ist, sieht keinen Grund, warum die Fifa die beiden Spieler bestrafen sollte. «Es war eine unbewusste Geste und kein Rassismus.»

