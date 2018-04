Drohnenpiloten brauchen künftig eine Lizenz

Im Supermarkt eine Drohne kaufen und draussen gleich ausprobieren geht künftig nicht mehr so einfach. Die europäische Agentur für Flugsicherheit erarbeitet derzeit ein Gesetz, wonach Hobby-Piloten eine Lizenz brauchen, wie die «NZZ» berichtet.

Weil die Schweiz in der Luftfahrt weitgehend EU-Recht übernimmt, wird es auch hierzulande in Kraft treten. Davon betroffen sind nicht nur professionelle Drohnenpiloten, sondern jeder, der seine ferngesteuerte Flugmaschine aufsteigen lassen will.

Internetbasierte Kurse

Das Gesetz wird laut dem Bundesamt für Zivilluftfahrt frühstens 2019 eingeführt. Wie es genau aussehen wird, ist noch unklar. Fest steht, dass es Kurse geben soll, an deren Ende eine Lizenz erworben werden muss.

Um diese zu absolvieren, müssen angehende Piloten ihr Handy voraussichtlich nicht aus der Hand legen. Viele Drohnen können mit dem Smartphone gesteuert werden. So soll denn auch der Kurs im Internet absolviert werden können.

Hürden für Erwerb sollen nicht steigen

Ziel der Prüfung ist, dass sich Drohnenbesitzer mit dem geltenden Recht vertraut machen. «Wie hoch darf man den Fernsteuerheli fliegen, welchen Einfluss hat der Wind?», sagt Bazl-Kommunikationschef Urs Holderegger der «NZZ».

Es sei nicht das Ziel, die Hürden für den Erwerb einer Drohne zu erhöhen. «Die Leute sollen aber wissen, worauf sie bei der Nutzung dieser Geräte achten müssen.»

Allerdings sollen die Prüfungsfragen für Personen schwieriger sein, die ihre Drohne beruflich einsetzen möchten. Denn im professionellen Bereich werden immer mehr Drohnen eingesetzt, zum Beispiel für Messungen oder auch Such- und Rettungsflüge. Hier wird es Parallelen zur heutigen Flugzeugpilotenausbildung geben. Absolventen müssen genaue Kenntnisse von den geltenden Luftfahrtbestimmungen haben.

(oli)