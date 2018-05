Gefährder müssen keine Fussfesseln tragen

Potentielle Terroristen sollen permanent elektronisch überwacht werden, um Anschläge zu verhindern. Das forderte SVP-Nationalrat Bruno Walliser. Nachdem der Nationalrat seine Motion angenommen hatte, verwarf der Ständerat nun das Anliegen. Damit wird die Forderung nicht umgesetzt.

Walliser forderte den Bundesrat auf, eine neue gesetzliche Grundlage zu schaffen. Personen, die «die innere Sicherheit gefährden respektive bei denen eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie einen Terroranschlag verüben könnten oder terroristisches Gedankengut verbreiten und die dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) als Gefährder bekannt sind», sollten demnach permanent elektronisch überwacht werden. Das könnte etwa über Fussfesseln geschehen.

«Es muss präventiv mehr gemacht werden»

Im Ausland seien schon etliche Anschläge durch polizeibekannte Personen verübt worden, die aber wegen fehlender Mittel nicht hätten überwacht werden können. Man müsse auch in der Schweiz von der Existenz sogenannter «Gefährder» ausgehen, die Anschläge verüben wollten, argumentierte Walliser.

Die Argumente von SVP-Ständerat Peter Föhn, der im Ständerat mit diesen Argumenten für die Annahme der Motion warb, verfingen aber nicht. «Es muss präventiv mehr gemacht werden. Man muss diese Leute von Anschlägen abhalten», sagte Föhn.

«Wir müssen mehr Informationen haben»

Auch FDP-Ständerat Damian Müller hatte sich für die Annahme der Motion ausgesprochen. «Wir müssen mehr Informationen darüber haben, wo sich die Risikopersonen aufhalten. Wir müssen wissen, wo und mit welchen Personen sie sich treffen.» Einen totalen Überwachungsstaat wolle er nicht. Es zeige sich aber immer mehr, dass der Föderalismus im Bereich des Terrorismus und Cyberkriminalität an seine Grenzen komme.

Eine Mehrheit des Rats sah das anders. Die Motion wurde mit 30 zu 10 Stimmen abgelehnt. Es brauche eine Balance zwischen dem Schutz von Grundrechten und der Sicherheit, sagte CVP-Ständerat Beat Rieder. Fussfesseln würden mit der Motion alleine aufgrund einer Prognose verordnet. Kommissionssprecher Josef Dittli wies darauf hin, dass eine geplante Gesetzesverschärfung bereits die Möglichkeiten zur Überwachung mittels Fussfesseln vorsehe. Dem Anliegen werde damit bereits Rechnung getragen. Die Kommission hatte sich gegen die Motion ausgesprochen und war damit dem Bundesrat gefolgt.

Bundesrat plant schärferes Gesetz

Bundesrat Guy Parmelin sagte im Rat: «Die Regierung unterschätzt die Gefahr des Terrorismus auf keinen Fall.» Die Frage sei aber, welche Instrumente auf welcher Ebene am effektivsten seien. Der Föderalismus sei kein Hindernis: Im zentralistischen Frankreich etwa sei die Situation schlechter als hierzulande.

Laut dem Bundesrat zählt der NDB zurzeit 90 Risikopersonen. Die meisten davon befänden sich bereits in einem Verfahren der Strafverfolgungsbehörden. Gegen die übrigen verfüge der NDB dank des neuen Nachrichtendienstgesetzes, das am 1. September 2017 in Kraft trat, bereits über einige Mittel zur Beobachtung.

Griffigere Massnahmen seien in Prüfung. Zudem wolle der Bundesrat die Möglichkeiten des Bundesamts für Polizei stärken. Die Landesregierung plant unabhängig von der Motion eine Gesetzesrevision, mit der die Bewegungsfreiheit von Personen, die Terroranschläge ausüben könnten, präventiv eingeschränkt werden könnte.

(ehs)