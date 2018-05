Dürfen Cosplayer Fake-Waffen tragen?

In dieser Woche startete der zweite Teil von «Deadpool» in den Schweizer Kinos. Für einige Premieren haben sich deshalb Cosplayer in die Hauptfigur des Films verwandelt und als Deadpool für Aufregung gesorgt.

Am Mittwoch nahm die Polizei in Lugano einen als Deadpool verkleideten Mann fest. «Uns wurde ein Verdächtiger gemeldet, der zwei Waffen auf sich getragen haben soll», teilte die Polizei mit.

«Ich wurde schon verwarnt»

Tags darauf, am Donnerstagabend, tauchten zur Filmpremiere von Deadpool in Oftringen AG zwei weitere Cosplayer auf. Die Polizei, die zufällig vor Ort war, nahm es jedoch einiges gelassener. «Sie sprachen mit den beiden und machten sogar Schnappschüsse», berichtet ein Leser-Reporter. 20 Minuten hat mit einem der beiden Cosplayer von Oftringen gesprochen. «Die Polizei hat professionell und höflich reagiert», sagt Andreas (34).

Dass Polizisten aber nicht immer verständnisvoll sind, hat er selbst erlebt. «Ich wurde schon verwarnt, weil ich vermummt und mit Waffen unterwegs war», gibt er zu. Er hat daraus seine Lehren gezogen: In der Öffentlichkeit trage er deshalb keine Maske mehr, denn einige Kantone kennen ein Vermummungsverbot. Auch seine Fake-Waffen trägt er in einer Tasche zum Veranstaltungsort und packt diese erst da aus. Zudem holt er für seine Auftritte bei den Veranstaltern eine Bewilligung ein – so auch in Oftringen.

Täuschend echte Waffen verboten

Doch nicht alle halten sich an diese Regeln. «Viele Cosplayer kennen die gesetzlichen Bestimmungen beim Tragen von Airsoft-Waffen nicht», sagt D. Bachmann, Präsident des Airsoft-Verbands Deutschschweiz (ASVD). Dabei ist die Gesetzeslage klar. «Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen, die aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselt werden können, gelten gemäss dem Waffengesetz als Waffen und dürfen nicht in der Öffentlichkeit getragen werden», sagt Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei.

Der Umgang mit täuschend echten Waffen erfordert Fingerspitzengefühl. «Auch auf dem Weg zu einer Veranstaltung – auch wenn es nur auf dem Weg vom Parkplatz ins Kino ist – müssen Airsoft-Waffen in einem geschlossenen Behältnis transportiert werden», sagt Bachmann. Wer eine Waffe auch nur schon im Holster trage, verhalte sich nicht korrekt.

Polizei wird meist vorinformiert

Die Polizei hat noch wenig Erfahrung mit kostümierten Filmfiguren. Marco Bisa, Sprecher der Stadtpolizei Zürich, sagt, dass die Polizei im Vorfeld von Messen oder Kinopremieren jeweils informiert werde, wenn Cosplayer unterwegs sind.

Auch in Basel, wo am Auffahrtswochenende die Fantasy Basel, die grösste Comic Convention, stattfand, sind Cosplayer für die Polizei kein Problem. «Während der Fantasy Basel haben wir keine Meldungen in Zusammenhang mit kostümierten Cosplayern registriert», sagt Toprak Yerguz, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt.

«Sie wollte ein Selfie»

Für Andreas ist Cosplay Hobby und Leidenschaft gleichzeitig: «Ich versuche den Leuten ihre Helden näherzubringen.» So berichtet er von einem jungen Mann, der sich so gefreut habe, ihn als Deadpool verkleidet zu treffen, dass er ihn umarmt habe. Er posiere oft für Fotos. Überrascht hat ihn dabei eine ältere Dame: «Sie wollte auch ein Selfie mit mir.»