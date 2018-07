Easyjet lässt gestrandete Passagiere im Stich

Drei Flüge der Airline Easyjet sind am Montagabend verspätet abgeflogen und konnten nicht mehr am Euroairport Basel landen, da er zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen war. Dies meldet eine Passagierin, die den Flug EZS1040 von Split nach Basel nehmen wollte. Die Maschine sei nach Lyon umgeleitet worden, obwohl sie sich bereits über Basel befunden habe. Auch die beiden anderen Flüge ab Kopenhagen und Barcelona mussten in Lyon landen. Der Euroairport Basel bestätigt die Umleitungen.

Umfrage Sind Sie schon einmal an einem Flughafen gestrandet? Ja, super nervig.

Noch nie zum Glück!

Schon mehrmals leider.

«Am Flughafen in Lyon war niemand da, der uns geholfen oder Auskunft gegeben hat, nur eine einzige, komplett überforderte Person», sagt die Leser-Reporterin. «Alle Hotels in Lyon waren ausgebucht und man hat uns keine Transportmöglichkeit organisiert.» Für die gestrandeten Passagiere habe es nicht einmal eine Flasche Wasser zum Trinken gegeben. Eine Fahrt nach Basel mit dem Taxi habe sie letztlich selbst organisiert.

«Es gab keinerlei Informationen»

Auch der Sohn einer weiteren Leserin wollte am Abend des 16. Juli von Split nach Basel reisen. Wegen des ohnehin schon verspäteten Flugs bat er seine Mutter, ihn in Basel abzuholen, da er nach Mitternacht keinen Zug mehr erwischen würde.

«Wir standen alle da am Flughafen. Es gab keinerlei Information darüber, dass der Flug umgeleitet worden ist», so die Mutter. Nach langem Warten sei sie dann nach Zürich zurückgekehrt.

Um 1 Uhr nachts habe sie von ihren Sohn erfahren, dass er in Lyon gelandet sei. Weil es keine andere Möglichkeit gegeben habe, ausser auf dem Boden des Flughafens zu schlafen, habe er schliesslich das Taxi nach Zürich genommen. Dort sei er am Dienstagmorgen um 7 Uhr angekommen und habe dem Fahrer 1000 Euro bezahlt.

Rapport bei Easyjet noch ausstehend

Bei Easyjet steht ein Rapport zu den betroffenen Flügen noch aus, wie es auf Anfrage von 20 Minuten heisst. Generell würden die Öffnungszeiten eines Flughafens jedoch nicht in der Verantwortung der Airline liegen.

Auf die Frage, weshalb keine Informationen oder Hilfestellung erteilt worden seien, reagiert die Airline ausweichend. Der Kunde müsse sich beim Kundendienst melden, dieser versuche, eine Unterkunft und eine alternative Transportmöglichkeit zu finden. Auf Taxiverbindungen habe die Airline jedoch keinen Einfluss. Damit verbundene Kosten würden aber zurückerstattet, insofern diese belegt werden könnten.

«Wie ein Horde Vieh»

Ein ähnliches Desaster mit Easyjet erlebten Passagiere, die Anfang Juli von Manchester nach Basel fliegen wollten. Auch sie endeten nach Mitternacht in Lyon. Grund war in diesem Fall ein Unwetter über Basel. «Wir wurden wie Vieh aus dem Flieger gekippt und uns selbst überlassen», entrüstet sich ein betroffener Passagier bei «SRF Espresso».

Am Flughafen sei bereits alles geschlossen gewesen, es habe nichts zu essen gegeben. Immerhin seien Notfall-Aluminiumdecken und Wasserflaschen verteilt worden. Dazu gibt es widersprüchliche Aussagen der Airline. Sie behauptet gegenüber dem Konsumentenmagazin, dass die Passagiere Informationen, Erfrischungsgutscheine und Mahlzeiten erhalten hätten. Auch ein Transport am nächsten Tag von Lyon nach Basel sei organisiert worden. Laut den Passagieren seien die Busse aber lediglich nach Genf gefahren.

(kaf)