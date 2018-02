Gefährden Economy-Flüge die Gesundheit?

Ein Flug von Zürich nach Peking für einen Besuch beim chinesischen Kunden kostet eine Schweizer Firma mit der Swiss für Mitte März in der Business-Klasse 2251 Franken. Dieser Preis erscheint vielen Firmen zu hoch: Sie stufen die Mitarbeiter in die Economy-Klasse zurück. Dies kostet beim Beispiel Zürich–Peking 550 Franken.

«Immer mehr Firmen, auch Grosskonzerne, gehen dazu über, ihren Mitarbeitenden auf Geschäftsreisen auch für Langstreckenflüge nur noch Economy-Flüge zu bezahlen», stellt Arbeitsmediziner Dieter Kissling auf dem Blog HRToday fest.

Laut einer Auswertung des Geschäftsreise-Anbieters Airplus buchten 48,5 Prozent der Firmen 2016 für ihre Angestellten bei Interkontinental-Flügen Economy. Für Kissling ist das bedenklich: «Die Firmen sparen auf Kosten der Gesundheit ihrer Mitarbeiter.»

In der Economy-Class schläft es sich schlechter

Während ein Flug in der Economy für Ferienreisende aufgrund der Erholungsphase kaum ein Problem darstellt, kommen bei Geschäftsreisen laut Kissling die Nachteile der «Holzklasse» deutlicher zum Tragen: «Die Schlafqualität ist aufgrund der Platzverhältnisse stark eingeschränkt», sagt Kissling zu 20 Minuten. Business-Class-Sitze sind durchschnittlich acht Zentimeter breiter und können oft in flache Betten umgewandelt werden.

Der Schlafmangel in der Economy sei für Geschäftsreisende besonders problematisch, da sie am Zielort ihre volle Leistung erbringen müssten, sagt Kissling. «Fliegt jemand Economy, nimmt der Stress etwa vor einem wichtigen Meeting nochmals zu, da man weiss: Im Flugzeug werde ich mich kaum ausruhen können.»

Chefs pochen auf die günstigste Reiseverbindung

Für Kissling führt die Sparpolitik dazu, dass die Mitarbeiter ihre Motivation verlieren. «Viele meiner Vielfliegerpatienten, die in die Economy-Klasse zurückversetzt wurden, zeigen einen deutlichen Motivationsverlust für ihre Arbeitserfüllung.» Da sie der Firma scheinbar nichts mehr wert seien, seien sie auch nicht mehr bereit, ihre volle Leistung zu erbringen.

Dass die Firmen bei Geschäftsreisenden unter Druck stehen, Kosten zu sparen, zeigt auch eine Umfrage des Dienstreise-Anbieters BCD Travel bei 100 Schweizer CEOs. 41 Prozent der Chefs geben 2016 an, dass es ihnen wichtig ist, für ihre Mitarbeiter die schnellste und günstigste Verbindung zu wählen. Die Antworten «genügend Schlaf» oder «eine stressfreie Reise» kommen erst auf Platz 5 und 6. Zudem geben 78 Prozent der Befragten an, dass der Zeit- und Kostendruck bei Geschäftsreisen in den letzten fünf Jahren zugenommen hätte.

Eine Firma, die auf Economy setzt, ist der Technologiekonzern ABB. Solange die Reisedauer unter sechs Stunden liegt, fliegen die ABB-Mitarbeiter Economy-Klasse. Auf die Frage, inwieweit die Wahl der günstigeren Klasse die Gesundheit der Angestellten beeinflusst, geht ABB nicht ein, schreibt aber: «Pro Geschäftseinheit steht ein individueller Travel-Manager für Feedback zur Verfügung und um kontinuierlich und nachhaltig Verbesserungen sicherzustellen.»

Swiss setzt auf neue Sitzkissen-Technologie

Die Airline Swiss verweist auf Anfrage darauf, dass Economy-Gäste dank neuer Sitzkissen-Technologie zusätzlichen Komfort erhielten. «Früher wurden relativ unbequeme Rückenkonstruktionen mit dickem Schaum aufgefüllt», sagt Sprecherin Karin Müller. Heutzutage böten neue Materialien wie Karbon deutlich mehr Komfort, zudem würden die Sitze so gebaut, dass sie schon in ihrer Grundkonstruktion ergonomisch richtig geformt seien.

(pam)