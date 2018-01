Edelweiss-Flug muss über Atlantik umkehren

Ein A340 der Edelweiss Air musste über dem Atlantik an den Startflughafen Zürich zurückkehren. Ziel wäre Cancun in Mexiko gewesen. Wie Andreas Meier von der Edelweiss Air informiert, sei ein Problem mit dem Triebwerk der Grund für das Manöver westlich der französischen Küste gewesen. «Die Rückkehr nach Zürich erfolgte aus Sicherheitsgründen. Noch ist unklar, wo genau das Problem am Triebwerk liegt – der A340 konnte aber normal weiterfliegen», so Andreas Meier.

Das Flugzeug ist um 20.45 Uhr in Zürich gelandet, nun werden hier Abklärungen bezüglich der Ursache des Problems getroffen. An Bord der Maschine waren 286 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder.

Am Freitagmorgen ist klar, wie die Fluggäste neu nach Mexiko reisen. Von Zürich via London und Miami.

(sep)