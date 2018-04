Hartz-IV-Paar bunkerte Vermögen in der Schweiz

Das deutsche Ehepaar W. lebte mehrere Jahre lang von Hartz IV. Gleichzeitig bunkerten die Sozialhilfeempfänger aber 147'000 Euro auf einem Schwarzgeldkonto in der Schweiz. Nun wurden die beiden vom Landessozialgericht im deutschen Celle zur Rückzahlung der Sozialleistungen für den Zeitraum von zehn Jahren verurteilt, wie der NDR berichtete.

Das Jobcenter, das die Hartz-IV-Beiträge auszahlt, kam dem Ehepaar durch Zufall im Jahr 2014 auf die Schliche: Bei einer Überprüfung der Steuerdaten aus der Schweiz fiel auf, dass der Ehemann über ein Bankkonto in der Schweiz verfügt. Dieser bestritt die Vorwürfe und akzeptierte das erste Urteil durch das Sozialgericht in Osnabrück nicht, das 2015 gefällt wurde. Er fühle sich als «Opfer eines totalen Vernichtungsfeldzugs von Behörden und Justiz».

Hartz-IV-Ehepaar zahlt mit Schweizer Konto für Privatgymnasien

Das Landessozialgericht in Celle bestätigte nun aber das Urteil. Es gebe klare Belege für das Vermögen in der Schweiz, wie zahlreiche Bareinzahlungen auf das Konto, den Kauf eines Autos in bar, Bezahlungen eines Hauskredits und Zahlungen an schulgeldpflichtige Privatgymnasien für die Söhne des Ehepaars.

Der Ehemann ist laut NDR in mehrere Gerichtsverfahren verstrickt. Ein Gutachter diagnostizierte ihm eine «paranoide Querulanz». Er fühle sich ständig ungerecht behandelt und gehe deshalb vor Gericht. Das Landessozialgericht urteilte, dass der Mann trotz seiner Krankheit wahrheitsgemässe Angaben gegenüber dem Jobcenter hätte machen können. Darum sei ihm keine Schuldunfähigkeit attestiert worden.

(sil)