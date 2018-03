Ein Viertel der Schweizer ist ständig online

Ein Tag ohne Facebook? Das sollte vor allem heute, am Ohne-Facebook-Tag, möglich sein. Doch genau das gelingt nur den wenigsten, wie eine repräsentative Umfrage des Online-Vergleichsdienstes Comparis zeigt. Bloss 31 Prozent der Schweizer schaffen es, mindestens einmal täglich eine bewusste Auszeit von Film-, Audio-, News- oder sozialen Medien einzulegen.

Auch geben 30 Prozent an, dass sie zwar bewusst eine Medien-Pause nehmen. Doch diese Auszeit wird als ungenügend empfunden. Sie hätten lieber mehr Medien-Auszeit.

Dauerberieselung ist keine Altersfrage

Laut der Umfrage nehmen sich 25 Prozent der Schweizer gar nie eine bewusste Auszeit vom Medienkonsum. Das gilt gleichermassen für die Befragten in der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin.

Von dem Phänomen der Dauerberieselung sind alle Generationen betroffen. Laut der Umfrage gehören 36 Prozent der über 56-Jährigen zu den Nie-Abschaltern. Bei den 18- bis 35-Jährigen sind es ebenfalls 36 Prozent. Bei den 36- bis 55-Jährigen schalten 28 Prozent nie ab.

Smartphone ersetzt auch Fernseher und Radio

Warum es einigen so schwer fällt, sich einmal auszuklinken, erklärt Jean-Claude Frick, Digital-Experte von Comparis: «Wo früher bloss der TV im Wohnzimmer zum Fernsehkonsum und das Radio in der Küche für Musikberieselung zur Verfügung standen, hat man mit dem Smartphone heute alle Möglichkeiten in der Hand. Wer auf dem Smartphone Medien konsumiert, schaut oft auch noch kurz bei Facebook, Twitter oder Whatsapp vorbei, checkt seine E-Mails und ruft die neuesten Sportresultate ab.»

Benachrichtigungen von Freunden und Kontakten via Social Media würden wiederum den Druck erhöhen, ständig aufs Smartphone zu schauen. Auch Push-Benachrichtigungen seien ein Grund für den mangelnden medialen Detox, sagt Frick.

Handy ersetzt andere Medien

Gemäss der Comparis-Umfrage haben Smartphones andere Geräte wie Fernseher und Radio ersetzt. So geben 11 Prozent der Befragten an, am häufigsten auf dem Handy TV-Sendungen zu schauen. In der Altersklasse der 18- bis 35-Jährigen sind es sogar schon 22 Prozent.

Auch Radiohören auf dem Smartphone ist beliebt: 18 Prozent nutzen das Telefon dafür. Die Nase vorn hat hier die Altersklasse der 18- bis 35-Jährigen mit einem Anteil von 29 Prozent. Bei den 36- bis 55-Jährigen hören 19 Prozent Radio auf ihrem Smartphone. Bei den über 56-Jährigen sind es nur noch 7 Prozent.

