Nicht alle Eltern können sich Panini-Bilder leisten

967 Panini-Päckchen mit 4832 Bildern drin: So viele Aufkleber müsste man kaufen, wenn man das Panini-Heft zur Fussball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland – ohne Tauschhandel – füllen will. Bei einem Preis von 1.10 Franken pro Päckli sind das über 1000 Franken. «Der Preis für ein volles Album hat in den letzten Jahren stets zugenommen», bestätigt der passionierte Sammler und Tauscher Markus Stadelmann. Selbst wenn man die fehlenden Bilder mit anderen tausche, zahle man für ein volles Heft rund 200 Franken. Viele Familien kämen dadurch in ein Dilemma, da sie die steigenden Kosten der Panini-sammelnden Kinder nicht immer bewältigen könnten.

Die Preiserhöhungen von Panini



Deutschland: Kostete an der EM 2016 ein Sticker-Pack noch 70 Cent, kosten sie dieses Jahr schon 90 Cent (1.06 Franken).



England: Hier stiegen die Preise pro 5er-Päckli von 50 Pence auf 80 Pence (1.07 Franken).



Österreich: Von 60 Cent an der WM 2014 zu 90 Cent pro Pack.



Wem nur noch wenige Karten fehlen, kann Panini direkt anschreiben: Für 35 Rappen pro Bild kriegt man die fehlenden Exemplare zugeschickt.

Von weniger gut betuchten Familien erhalte er immer wieder Anfragen, ob er nicht einige Bilder verschenken könne. «Zum Beispiel rief mich während der letzten EM die Mutter zweier Söhne an, die in der Schule gemobbt wurden», sagt Stadelmann. «Und zwar nur, weil die Söhne nicht genügend Geld hatten, um sich Panini-Bildchen zu leisten.» Er sei dann persönlich vorbeigegangen und habe den 8- und 10-jährigen Buben rund 800 Stickers verschenkt. «Für die war das wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen.»

Kindern erklären, was finanziell drinliegt

«Sofern die Kinder und Jugendliche sich für Fussball interessieren und sich in einem Freundeskreis befinden, in dem das Panini-Fieber ausgebrochen ist, kann dieses Fieber ansteckend wirken und einen gewissen Druck ausüben, dabei sein zu wollen», sagt auch Simone Brunner von Pro Juventute. Bei Kindern und Jugendlichen könne dies durchaus auch Stress verursachen.

Familien empfehle sie, dem Kind nicht einfach Geld für den Kauf der Panini-Bilder zu geben, sondern ihnen ein Taschengeld oder Jugendlohn zu geben, um solche Ausgaben zu finanzieren. «Übersteigt diese Variante das Familienbudget, ist es wichtig, dass man dem Kind oder Jugendlichen erklärt, warum der Kauf der Panini-Bilder im Moment finanziell nicht drinliegt.» Kinder verstünden sehr gut, warum Nahrungsmittel und Kleidung wichtiger seien als das Sammeln von Panini-Bildern.

Mehr Stickers verkauft als in Italien und Spanien zusammen

Panini betont, dass es beim Stickersammeln vor allem um den Tausch der Bilder geht, daher lasse sich viel Geld sparen. «Und die Preise für die Sticker wurden europaweit erhöht, da die Gebühren für die Lizenzen in den vergangenen Jahren gestiegen sind», sagt Ezio Bassi, der Geschäftsführer von Panini Schweiz. Die Schweiz stelle aber einen sehr wichtigen Markt für das Unternehmen dar – hierzulande würden mehr Stickertüten verkauft als in Spanien und Italien zusammen. Darum habe man in der Schweiz auch ein goldenes Spezialalbum lanciert, das in keinem anderen Land erhältlich sei.

Den Vorwurf, dass aus wirtschaftlichen Gründen immer mehr Bilder für ein volles Panini-Heft benötigt werden, weist er zurück: «Von 23 möglichen Spielern werden jeweils 18 ausgewählt – weniger ist gar nicht möglich.» Und ein für die WM qualifiziertes Team wegzulassen, sei unfair. Anders sehe es für die WM 2026 aus, wo die Fifa die Anzahl Teams auf 48 erhöhen will. Bassi: «Da werden wir eine Lösung finden müssen.»

(dk)