Eltern lancieren eigene App

Nachdem Whatsapp das Mindestalter für Nutzer auf 16 Jahre heraufgesetzt hat, reagieren die Schulverantwortlichen in der Schweiz, berichtet die «SonntagsZeitung». «Die Nutzung von Whatsapp kommt nicht mehr in Frage, da die Nutzer mindestens 16 Jahre alt sein müssen», sagt Monique Juillerat, Sprecherin der kantonalen Bildungsdirektion. «Die Zustimmung der Eltern ändert daran nichts.» Whatsapp habe «klare Nutzungsbestimmungen definiert, die einzuhalten sind.»

Ähnlich tönt es im Kanton Zürich. «Die Lehrpersonen sind angehalten, gesetzliche und vertragliche Vorgaben einzuhalten», sagt Yvonne Leibundgut, Sprecherin der Bildungsdirektion. «Nutzungsbedingungen sind vertragliche Vereinbarungen zwischen Whatsapp und den Nutzern.» Es sei nicht Aufgabe der Lehrer, «die Schüler zur Umgehung oder zur Verletzung solcher Vereinbarungen anzuhalten.» Zudem sei Whatsapp gemäss Richtlinien des kantonalen Datenschützers «keine datenschutzkonforme Lösung», sagt Leibundgut. «Dieser Haltung schliesst sich die Bildungsdirektion an.»

Wie der Zürcher Datenschützer festhält, ist die Nutzung von Whatsapp durch Lehrer und andere schulische Mitarbeiter «nicht rechtmässig».

Eltern werden aktiv



Auch der Kanton Bern wird aktiv. «Wir klären gegenwärtig die juristische Sachlage ab», sagt Martin Werder, Sprecher der Erziehungsdirektion.

Derweil greifen Eltern zur Selbsthilfe. Vier Familienväter aus dem Kanton Aargau haben eine eigene Klassen-App namens «Klapp» entwickelt. «Als Eltern wollen wir die Kontrolle darüber haben, was mit unseren Daten passiert und wer Zugriff darauf hat», sagt Mitinitiator Elias Schibli. An 30 Schulen in den Kantonen Zürich, Aargau, Basel-Stadt, Zug, Luzern und Solothurn wird die App derzeit getestet. «Im Sommer werden wir kommerziell live gehen», sagt Schibli.

(roy)