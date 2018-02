Erster Schweizer Fernbus startet im März

Der Busbetreiber Domo Reisen aus Glattbrugg ZH startet mit dem ersten Schweizer Fernbus-Netz. Wie das Bundesamt für Verkehr (BAV) heute mitteilt, hat es die Konzession für drei nationale Fernbus-Linien erteilt.

Mittlerweile seien alle notwendigen Nachweise eingereicht worden, so das BAV. Das Unternehmen startet am 25. März mit täglichen Verbindungen auf den Strecken St. Gallen–Zürich–Genf Flughafen, Zürich-Flughafen–Basel–Lugano und Chur–Zürich–Sitten. Tickets für die Strecken Zürich–Bern und St. Gallen–Zürich soll es mit dem Halbtax-Abo ab 11.50 Franken geben, für die Strecke Basel-Zürich starten die Preise bei 8.80 Franken pro Person und Weg.

«Sehr konstruktive Zusammenarbeit»

Domo müsse nachweisen, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden, dass branchenübliche Löhne bezahlt werden und dass Behinderte die Busse benützen können, so das BAV. Mittlerweile hat der Busbetreiber auch die Haltestellen-Frage geklärt und an allen Halteorten eine entsprechende Bewilligung.

Für Besitzer von GAs wird das Benützen der Fernbusse kostenlos sein. Auch das Halbtax wird gelten. Reisende müssen allerdings reservieren, weil Stehplätze in den Bussen nicht zugelassen sind. Patrick Angehrn, der Leiter des Linienbusverkehr bei Domo, wird in einer Mitteilung zitiert, es handle sich um einen «weiteren Meilenstein» im guten ÖV-System der Schweiz. Die Zusammenarbeit mit dem BAV sei «sehr konstruktiv und lösungsorientiert» gewesen.

Der Bund will Fernbusse nur zulassen, wenn sie das von der öffentlichen Hand mitfinanzierte System nicht wesentlich konkurrenzieren. Das sei bei bei den Domo-Fernbussen nicht der Fall, schreibt das BAV. In der Vergangenheit hatte auch der deutsche Fernbus-Riese Flixbus angekündigt, ein Schweizer Inlandsnetz zu prüfen. Zudem will der Aargauer Betreiber Eurobus mehrere Fernbus-Linien aus dem Mittelland in Touristenorte anbieten. Über das Konzessiongesuch wurde noch nicht entschieden.

