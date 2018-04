Stehen bald Seilbahnen in Schutzgebieten?

Am Gründonnerstag hat die Umweltkommission des Ständerats ihren Plan für eine Gesetzesänderung publiziert – mit potenziell tief greifenden Folgen für den Natur- und Heimatschutz, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Pro Natura, WWF und der Vogelschutz reagieren alarmiert. Die Gesetzesänderung gefährde die wertvollsten ­Naturgebiete, warnen sie in einer Stellungnahme.

Konkret ändern will die Kommission das Natur- und Heimatschutzgesetz. Dieses hat zum Ziel, die Schweizer Natur- und Kulturdenkmäler «ungeschmälert» zu erhalten. Geschützt werden 162 Gebiete aus dem Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler – vom Rheinfall bis zum Creux du Van. Und 1274 Ortschaften, die im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung stehen.

In diesen Gebieten sind bauliche Eingriffe heute nur möglich, wenn «Interessen von nationaler Bedeutung» dies rechtfertigen. Diese hohen Anforderungen will die Kommission ­lockern: Neu sollen bauliche Eingriffe bereits möglich sein, wenn bloss «kantonale Interessen» dies verlangen.



«Referendum unausweichlich»

Entscheiden sollen die Umweltschutzbehörden der Kantone. Der Einfluss der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission ENHK sowie der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege würden deutlich eingeschränkt.

Für die bürgerliche Mehrheit in der Umweltkommission sollen Eingriffe in Schutzgebiete «vermehrt ­bewilligungsfähig werden», wie sie schreibt (siehe auch Bildstrecke). Alle SVP-, FDP- und CVP-Vertreter in der Kommission sprchen sich für die Lockerung aus. Die Vertreter der SP, der Grünen und der BDP opponierten vergeblich.

Vor allem Bergbahnen und andere Tourismusanlagen könnten nach der ­Gesetzesrevision leichter realisiert werden, prognostiziert Herbert Bühl, bis Ende 2017 Präsident der ENHK. Die Kommission schickt ihren Plan nun in die Vernehmlassung. Für Adrian Schmid, Geschäftsführer des Schweizer Heimatschutzes, ist bereits klar: Falls das Parlament diese ­Gesetzesrevision verabschiede, sei «ein Referendum unausweichlich».

Übernommen und bearbeitet vom «Tages-Anzeiger», gekürzt und bearbeitet von 20 Minuten.

