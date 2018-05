«Sind Schweizer bereit, ihr eigenes Velo zu teilen?»

Das Walliser Start-up Oureka testet in drei Westschweizer Städten den kostenlosen Velo-Verleih Match My Bike (MMB). Hat das Projekt Erfolg, könnte es auf die ganze Schweiz ausgedehnt werden. Als Partner beim Projekt ist auch die SBB dabei. Valérie Sauter, die Geschäftsführerin des Bikesharing-Forums, über die Marktchancen und die Risiken des Projekts.

Umfrage Nutzen Sie Leihvelos? Ja, täglich.

Ja, gelegentlich.

Nein, ich könnte es mir aber vorstellen.

Nein, und ich werde es auch nicht tun.

Valérie Sauter ist Geschäftsführerin des Forum bikesharing Schweiz und Projektleiterin bei Pro Velo Schweiz. ist Geschäftsführerin des Forum bikesharing Schweiz und Projektleiterin bei Pro Velo Schweiz.

Frau Sauter, was ist das Neue am Projekt MMB?

Bei existierenden Anbietern kann man Velos in der App lokalisieren und an Stationen oder innerhalb eines Perimeters an einem beliebigen Ort abstellen. MMB ist anders, weil das Velo immer am selben Ort zu finden ist und zurückgebracht werden muss: an den Bahnhof.

Ist das nicht ein Nachteil für den neuen Anbieter?

Nein, das ist einfach ein anderes Konzept für ein anderes Publikum, nämlich Pendler, die bereit sind, ihr eigenes Velo zur Verfügung zu stellen. Wenn das Projekt funktioniert, könnte es sich auch in kleineren Städten etablieren, die für die grossen Veloverleiher nicht lukrativ sind.

Was bräuchte es, damit MMB funktioniert?

Es bräuchte nur ein paar Personen, die morgens ihr Velo an den Bahnhof bringen und zur Verfügung stellen. Der Vorteil: Die Gemeinden kostet das nichts und MMB trägt dazu bei, die Nutzung von Veloplätzen an Bahnhöfen zu reduzieren.

Wie schätzen Sie die Marktchancen von MMB ein?

Es ist ein komplementäres Angebot zu den bestehenden. Es richtet sich an ein kleineres Publikum, das bereit ist, das eigene Velo auszuleihen – ähnlich wie Sharoo bei den Autos. Der Erfolg hängt davon ab, ob die Schweizer bereit sind, ihr Velo Fremden zu geben. Auf seiner Ebene kann das Projekt sicher recht gut funktionieren.

Welche Aspekte sind zentral für einen Erfolg?

Sicherheitsfragen stehen meiner Meinung nach im Mittelpunkt: Wer ist verantwortlich, wenn ein Velo kaputt geht und wie laufen die Verfahren dann ab? Das muss klar geregelt und gut abgedeckt sein. Zudem müssen sich genügend Pendler für das Projekt interessieren.

Trauen Sie den Pendlern zu, ihr eigenes Velo in fremde Hände zu geben und fremde Velos zu nutzen?

Das ist die zentrale Frage. Viele Menschen schätzen Velos, aber nicht unbedingt jene, die man an die Bahnhöfe stellt. Das sind oft eher schlechtere Modelle. Sind aber die Velos, die ins Projekt kommen, qualitativ zu schlecht, verringert das die Attraktivität des Projekts. Aber andererseits: Wenn Projekte wie Sharoo funktionieren und die Leute ihr eigenes Auto teilen – wieso dann nicht ihr Velo?