FC Kosova GE löst Team nach Schlägerei auf

Erbarmungslos – so zeigt sich das Komitee des FC Kosova gegenüber seinen Spielern. Am Dienstag kündigte der Verein an, mit sofortiger Wirkung seine zweite Mannschaft aufzulösen, die in der 4. Liga spielt. Dies, nachdem das Team und Fans am Sonntag in Versoix auf Spieler des FC Versoix losgingen. Zwei Männer wurden schwer verletzt. Die Mannschaft des FC Kosova, die genauso wie jene des FC Versoix in die 3. Liga hätte aufsteigen sollen, wird nun dort nicht vertreten sein.

Der FC Kosova schreibt in seiner Medienmitteilung: «Wir drücken unsere Entschlossenheit aus und haben radikale Massnahmen ergriffen, die auch für uns schmerzhaft sind. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die während des letzten Spiels der Genfer 4. Liga entstanden sind. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung.» Das Benehmen einer Handvoll Personen würde dem FC Kosova schaden, so auch dem Ruf der Spieler und der Fans.

Selajdin Salihu, der Präsident des FC Kosova, ist sich immer noch sicher, dass das Wort «Neger» nie gefallen sei. Er weist darauf hin, dass «nirgendwo im Bericht des Schiedsrichters, der uns zugeschickt wurde, das Wort ‹Neger› auftaucht.»

(jef/qll)