FDP-Youngster bekriegen sich öffentlich

In einem offenen Brief greift FDP-Ständerat Damian Müller seinen Parteikollegen Andri Silberschmidt wegen dessen Einsatz gegen das neue Geldspielgesetz frontal an: Wenn er die Köpfe des Nein-Lagers betrachte, erkenne er «viele flammende Befürworter der No-Billag-Initiative wieder», die das Mediensystem der Schweiz verstümmeln wollten, schreibt der Luzerner, der sich im Pro-Komitee engagiert.

Dann wendet er sich direkt an den Präsidenten der Jungfreisinnigen: «Jetzt trommelst du und deine Verbündeten lauthals für ein Nein zum neuen Geldspielgesetz. Es geht um Ideologie! Ihr glaubt, dass im Internet alles frei sein muss. Ich bin nicht viel älter als du, aber dezidiert der Meinung, dass das Internet kein rechtsfreier Raum sein darf.»

«Das, lieber Andri, gibt mir als Demokrat zu denken»

Müller bezichtigt Silberschmidt auch der Falschaussagen. Dass dieser den «austarierten Kompromiss an der Urne kippen» will, kann er nicht nachvollziehen. Genüsslich verweist Müller darauf, dass ausländische Online-Anbieter das Referendum mit 500'000 Franken unterstützt haben. «Noch nie zuvor wurde eine Unterschriftensammlung aus dem Ausland finanziert. Das, lieber Andri, gibt mir als Demokrat zu denken.»

Offener Brief an @andrisilbi_ - Dein Interview in der @LuzernerZeitung macht mir als Demokrat Sorgen! Den Brief habe ich Dir gestern via Post zugestellt. Unter https://t.co/WakIxOsSW0 ist er einsehbar. @flu_val @geldspiel_ja @serminfaki pic.twitter.com/oZfcHGUSRK — Damian Müller (@Damian_Mueller_) May 16, 2018

Silberschmidt schiesst scharf zurück

Die Replik liess nicht lange auf sich warten. Silberschmidt schreibt auf Facebook: «Wer offene Briefe schreibt – zumal an einen Parteikollegen – will keine Antwort, sondern sucht in der Regel die Konfrontation und möglichst viel Medienaufmerksamkeit.» Ein öffentlich ausgetragener Konflikt unter Parteifreunden gefalle den Medien natürlich. «Diesen Kollateralschaden für unsere FDP nimmst Du offensichtlich in Kauf, wenn ihr dafür einige JA-Stimmen für das Geldspielgesetz gewinnt.» Und weiter: «Als Fussballer müsstest du wissen, was die angemessene Reaktion auf ein solches Foul wäre: die rote Karte!»

Schliesslich verweist Silberschmidt darauf, dass das Ja-Lager seit der parlamentarischen Debatte deutlich an Unterstützung verloren habe. Und er erinnert Müller daran, dass auch die FDP die Nein-Parole zum Gesetz herausgegeben hat. «Du versuchst in deinem offenen Brief, den Grossteil der Gegner dieses Gesetzes – und natürlich auch mich persönlich – in die libertäre Ecke zu stellen. Das ist, mit Verlaub, absurd.» Sonst müssten auch die Grünen libertär sein, weil sie das Gesetz ablehnen.

Dicke Freunde werden die beiden bis zur Abstimmung am 10. Juni wohl nicht mehr.

(daw)