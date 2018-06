Facebook mischt jetzt bei Jobvermittlungen mit

Die Social-Media-Plattform Facebook steigt in die Jobvermittlung ein: Seit letzter Woche können auch Schweizer Unternehmen ihre Stellen auf der Plattform ausschreiben und ihre Inserate bewerben. Bewerber können sich mit einem Klick auf die Stelle melden, der Lebenslauf wird direkt aus den bei Facebook hinterlegten Daten generiert und zusammen mit dem Bewerbungsschreiben an die Firma übermittelt, die dann auch das vollständige Profil des Bewerbers einsehen kann. Die gesamte Kommunikation erfolgt danach per Facebook-Messenger. Ein Facebook-Account ist also Bedingung.

Frau Pasquali*, Facebook vermittelt jetzt auch in der Schweiz Jobs. Sind Sie nervös?

Nein. Facebook hat derzeit nur einen Bruchteil des Angebots, das wir haben. Zudem begleiten wir Kandidaten mit unseren digitalen Services durch den ganzen Karrierezyklus.



Die Grösse des Angebots auf Facebook kann sich schnell ändern.

Mag sein. Wir bieten jedoch Zugriff auf den gesamten Markt – wer ein Stelleninserat sucht, findet es bei uns. 30'000 Kunden schreiben bei uns aus, und wir haben über 25'000 Stelleninserate auf Jobs.ch.



Sind Bewerbungen auf klassische Inserate nicht Schnee von gestern?

Natürlich wirkt das Angebot von Facebook durch die Verknüpfung von Jobsuche und Social Media modern. Klassische Jobportale sind aber nach wie vor der beliebteste Kanal, wenn es um die Jobsuche geht.



Was können Sie sonst noch, was Facebook nicht kann?

Wir sind im gesamten Karrierezyklus eines Arbeitnehmers präsent. Unser Service beschränkt sich nicht nur auf Stelleninserate. So haben wir einen Jobcoach mit Tipps rund um Jobsuche und Karriere sowie Informationen und Bewertungen zu den jeweiligen Arbeitgebern. Beliebt ist auch unser Lohnrechner. Mit ihm können Bewerber eruieren: Was bin ich wert und wie viel kann ich vom potenziellen neuen Arbeitgeber verlangen? (vb)



*Mara Pasquali ist Chief Marketing Officer bei der Online-Plattform Jobs.ch

Mit seinem Angebot zielt Facebook vor allem auf kleinere Betriebe ab, die sich keine aufwendigen Rekrutierungsprogramme leisten können. Die Ausschreibungen werden im Newsfeed der potenziellen Kandidaten angezeigt, können also spezifisch nach Alter oder Qualifikation gestreut werden. Ein Blick auf die Schweizer Seite zeigt: Die Zahl der angebotenen Jobs ist noch gering. Eine Handvoll Handwerks- oder Gastrobetriebe suchen Personal, als grösste Firma ist Microsoft vertreten. Facebook schreibt derzeit Firmen an, um sie davon zu überzeugen, das Bewerbungstool zu nutzen.

Auch bei Facebook und Google kostet das Inserat

HR-Experte Jörg Buckmann geht davon aus, dass der Eintritt von Facebook in den Jobvermittlungsmarkt die traditionellen Plattformen ins Schwitzen bringen wird. «Spätestens wenn Google for Jobs kommt, werden sich auch die Firmen fragen, ob sie weiterhin einige Hundert Franken für die Schaltung eines Inserats auf einer Jobplattform ausgeben sollen.» Dass klassische Anbieter wie Jobs.ch (siehe Interview), das wie 20 Minuten zu Tamedia gehört, bald verdrängt werden, glaubt Buckmann aber nicht. Denn die Annahme, bei Google oder Facebook sei das Inserat gratis, sei ein Trugschluss: «Auch dort muss man Geld investieren, um sein Inserat an die richtigen Kandidaten zu schalten.»

Die Vorteile von Facebook Jobs sieht Buckmann in der Schnelligkeit des Dienstes: «Innert Minuten kann eine Firma ein Inserat schalten und es gezielt bei passenden Kandidaten ausspielen.» Auch die Kommunikation direkt per Messenger sei interessant, um sehr rasch einen Eindruck der Kandidatin oder des Kandidaten zu erhalten. Begeistert ist er von der Funktion, dass die Firmen ihre Lohnvorstellungen im Inserat optional angeben können: «Da sich viele Firmen immer noch weigern, bei den Gehältern mit offenen Karten zu spielen, könnte diese Funktion zu einem Umdenken führen.»

Für junge Fachkräfte taugt Facebook kaum

Problematisch könne für Firmen aber sein, dass Facebook darauf bestehe, den Bewerbungsprozess nur über ihre Plattform abzuwickeln. «Für Firmen, die einige Hundert Bewerbungen pro Jahr über verschiedene Kanäle erhalten, ist ein weiterer Kanal ineffizient.»

Eine weitere Hürde für Facebook Jobs in der Schweiz ist laut Buckmann, dass Bewerber auf ihrem Profil ihre Arbeitserfahrung nachtragen müssen. Zudem tauge Facebook nicht für die Rekrutierung jeder Altersgruppe – gerade bei Teenagern und jungen Erwachsenen sei die Plattform nicht mehr gefragt.

«Zuckerberg hat noch ein Ass im Ärmel»

Zu einem ähnlichen Fazit gelangen auch die Experten von Recruiting Hub. Für sie ist jedoch Facebook Jobs erst der Anfang: «Mark Zuckerberg hat mit Whatsapp, der absoluten Lieblingsapp über alle Altersgruppen hinweg, ein Ass im Ärmel», schreiben sie in einem Blogpost. Dieser allgegenwärtige Kommunikationskanal könne künftig auch für die Jobsuche an Bedeutung gewinnen und die Stellensuche revolutionieren.



