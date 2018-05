Wo steckt Anjelina (12)?

Hilfsbereite User rufen auf Instagram dazu auf, einen Suchaufruf zu verbreiten, den die verzweifelte Mutter in Adliswil ZH ausgehängt haben soll. Die 12-jährige Anjelina sei seit dem 15. Mai verschwunden. Hinweise kann man an eine Handynummer richten.

Was steckt hinter der Vermisstenmeldung? 20 Minuten rief die angegebene Nummer an. Es meldete sich eine Frauenstimme. Sie gab an, Anjelinas Mutter zu sein.

Familie muss die Schweiz verlassen

Die Frau sagt, sie sei aus Litauen in die Schweiz gekommen. Sie hätten keine Aufenthaltserlaubnis. Man habe sie mit ihrem Mann und Anjelina zurück nach Litauen ausschaffen wollen. Sie wolle die Schweiz aber nicht verlassen, weil ihr Mann krank und die Situation in Litauen nicht gut sei.

Um zwei Uhr morgens sei die Polizei in die Wohnung gekommen. «Sie kamen zu sechst. Anjelina wurde wach, weil die Männer so laut waren. Sie fing an zu weinen und hatte Angst. Am nächsten Tag ist sie weggelaufen», behauptet die Frau. Nun sei sie schon seit acht Tagen weg. Die Frau gibt an, keine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben zu haben. Sie wolle gar nicht, dass der Aufruf auf Instagram veröffentlicht wird. Schon vor einem Monat hatte sich die Frau an Redaktionen von Schweizer Medien gewandt, weil sie den Ausschaffungsentscheid in der Öffentlichkeit bekannt machen wollte.

Mädchen war schon weg, als die Polizisten kamen

Marc Schmid, Sprecher des Migrationsamtes des Kantons Zürich, sagt: «Es trifft zu, dass die Kantonspolizei in unserem Auftrag die vom Staatssekretariat für Migration auf den 15. Mai 2018 angesetzte Rückführung der Familie hätte vornehmen wollen. Diese konnte nicht durchgeführt werden, weil die Tochter bei Ankunft der Polizei in der Notunterkunft nicht aufgefunden wurde und der Vater die Rückführung verweigerte. Der Aufenthaltsort des Mädchens ist uns derzeit nicht bekannt.»

Man stehe mit der Anwältin der Familie in Kontakt. Das Mädchen werde polizeilich gesucht.

(wsa)