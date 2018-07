Familie aus der Schweiz stirbt bei Unfall in Kosovo

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagnachmittag in Kosovo auf der der Strecke Suharek-Duhel im Südwesten des Landes sind fünf Personen ums Leben gekommen. Laut Medienberichten handelt es sich dabei um eine kosovarische Familie, die in Reinach AG wohnhaft war und aus dem Dorf Sopi in der Gemeinde Suharek stammte. Die Familie sei derzeit in Kosovo in den Ferien gewesen.

Bei den Toten soll es sich um den Vater J. S.* (32), seine Frau, den beiden gemeinsamen Kindern und die Grossmutter handeln. S. soll das Auto gelenkt haben. Der BMW prallte im Ort Biraqe mit einem Bus zusammen. Bei dem Auto soll es sich um einen Mietwagen handeln.

Laut Polizeisprecher Hazir Berisha kam es gegen 13.21 Uhr zu dem Zusammenstoss.

Kurvenreiche Strasse

Die Strecke war mehrere Stunden gesperrt. Laut Medienberichten kommt es auf diesem Abschnitt immer wieder zu Verkehrsunfällen. User bekundeten auf verschiedenen Facebook-Seiten ihr Beileid. Gleichzeitig beschweren sie sich aber auch über die Route. Es sei eine kurvenreiche, unübersichtliche Strasse.

Der Gemeindepräsident von Suhareka, Bali Muharremaj, rief für Montag einen Trauerfeiertag aus.

Politiker sprechen von einer Tragödie

Der Präsident des Kosovos, Hashim Thaci, spricht in einem Post auf Facebook von einer Tragödie und schreibt: «Mein tiefstes Beileid an die Familie und den Einwohnern der Gemeinde Suharek.»

Premierminister Ramush Haradinaj habe «mit grossem Schmerz von der Tragödie» erfahren. Auch er drückt der Familie sein Beileid aus:

Behgjet Pacolli, der kosovarische Aussenminister, drückt ebenfalls sein Beileid aus. Zudem weist er alle darauf hin, dass sie achtsam sein und die Verkehrsregeln beachten sollen:

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) konnte am Sonntagabend noch keine Angaben darüber machen, ob es sich um Schweizer Staatsbürger handelt.

*Name der Redaktion bekannt

(qll/vro)