Federers Sieg kommt einen Fan teuer zu stehen

Im Jahr 2004 wetteten zwei Tennisfans. «Es war an einem Sonntagabend, als wir zusammen ein Bier tranken. Mein bester Freund behauptete, Federer könne 20 oder mehr Grand-Slam-Titel sammeln», erklärt Roger Blattmann. Damals hatte Federer gerade seinen zweiten geholt. Obwohl der heute 31-jährige Blattmann von klein auf ein grosser Federer-Fan ist, konnte er sich nicht vorstellen, dass die Prognose seines Freundes Sebastian Schuler je eintreffen wird. «Der Rekord lag bei 14 Titeln von Pete Sampras und ich dachte, das ist ein Rekord, der niemals gebrochen werde. Für mich war das unmöglich. Ich entschuldige mich, dass ich Federer so unterschätzt habe.»



Weil er die Vorstellung von 20 Grand-Slam-Titeln so abwegig fand, liess sich Blattmann auf eine Wette ein: Sollte das Unmögliche eintreffen, würde er zwei Wimbledon-Final-Tickets für das Herreneinzel bezahlen. Sollte Federer zuvor zurücktreten, hätte Schuler bezahlen müssen. «Wir haben die Wette auf einem Bierdeckel schriftlich festgehalten», erzählt dieser.



11'176 Franken für zwei Tickets

«Wir waren 17 Jahre jung und sehr naiv», sagt Blattmann im Nachhinein. Zwar habe er versucht, Schuler die Wette auszureden. «Er beharrte aber immer darauf.» Doch auch Schuler wollte die Wette zwischenzeitlich auflösen: «Als Federer eine Durststrecke hatte, wollte ich mich zurückziehen.» Doch dann habe Blattmann wiederum daran festgehalten. Seit Federer den 17. Titel geholt hat, seien sich die beiden wieder regelmässig am Necken. «Und am Sonntag kam dann natürlich die Nachricht», so Blattmann.



Jetzt steht der Tennisfan aus Brunnen SZ vor einem Problem: Zwei Tickets fürs Wimbledon-Finale kosten bei der offiziellen Verkaufsstelle 8450 Pfund, also rund 11'176 Franken. Doch Blattmann arbeitet im Gastgewerbe, sein Lohn ist «überschaubar», wie er sagt. Deshalb sucht er nun Unterstützung, «da ich keine Chance sehe, an Tickets zu kommen oder mir diese leisten zu können».



«Bin immer noch baff»

Bereits habe er Federer einen handgeschriebenen Brief geschickt, grosse Hoffnungen macht sich Blattmann deswegen aber nicht. Immerhin beharre Schuler nicht darauf, dass es das diesjährige Wimbledon-Finale sein muss. Und ein kleiner Trost bleibt Blattmann: «Es war schon immer mein Traum, in Wimbledon einmal dabei zu sein – auch wenn es nicht gerade das Finale hätte sein müssen.» Künftig werde er sich eine Wette jedenfalls zweimal überlegen.



Auch Schuler würde die Wette heute nicht mehr eingehen. «Das Risiko war ziemlich hoch.» Umso mehr freut es ihn nun: «Ich bin immer noch baff. Ich konnte es kaum glauben.» Nun hofft er, dass es mit den Tickets klappt. «Wir haben ja zum Glück nie gesagt, wann die Wettschuld eingelöst werden muss.» Sollte es finanziell wirklich nicht gehen, werde er nicht darauf bestehen, sagt Schuler. Wenigstens hätten beide etwas zu lachen: «Roger freut sich auch, immerhin ist die Wette jetzt endlich durch.»

