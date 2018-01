Australische Firma kupfert bei Davos-Logo ab

Wer als Schweizer beim Unternehmen Talvor ein Wohnmobil mieten oder kaufen möchte, wird unverzüglich an die höchstgelegene Stadt Europas erinnert.

Umfrage Finden Sie die Ähnlichkeit mit dem Logo von Davos Klosters Tourismus problematisch? Ja, das ist ein Verstoss gegen das Copyright.

Ja, auch wenn man die beiden noch auseinander halten kann.

Nein, die Logos unterscheiden sich genug voneinander.

Weiss nicht.

Denn die Firma mit Standorten in Australien und Neuseeland hat sich bei der Kreation ihres Firmenlogos offenbar von Davos inspirieren lassen. Das blaue A und das gelbe O im Logo sind exakt gleich wie im Schriftzug von Davos Klosters Tourismus.

«Unser Logo wurde kopiert»

Dort hat man Kenntnis vom Doppelgänger, wie Samuel Rosenast, Sprecher von Davos Tourismus, sagt: «Uns ist schon länger bekannt, dass sich diese Firma an unserem Emblem orientierte. Grundsätzlich fühlen wir uns geehrt.» Da das Unternehmen in einer anderen Branche tätig sei und in Übersee liege, sei das auch nicht problematisch.

«Dennoch steht ausser Frage, dass Talvor die Buchstaben aus unserem Logo kopiert und somit möglicherweise das Copyright verletzt hat», sagt Rosenast. Deshalb habe man juristische Abklärungen getätigt. Da die Erfolgschancen jedoch klein gewesen seien, sei man am Ende nicht gegen das Unternehmen aus Sydney vorgegangen. «Wir haben aber danach unser Logo für die Tourismus- und Reisebranche in Australien und Neuseeland schützen lassen.» Talvor liess eine Anfrage von 20 Minuten zunächst unbeantwortet.

Kopien meistens ohne Absicht

Der deutsche Designer Ferdinand Vogler hat schon ähnliche Logo-Kopien namhafter Marken entlarvt. Er sagt: «Obwohl es mittlerweile gute Bilderkennungsalgorithmen gibt, verfügen wir noch nicht über eine Datenbank aller Logos, die jemals kreiert wurden.» Deshalb kämen solche Doppelungen immer wieder vor (siehe Bildstrecke). In den meisten Fällen seien sie ungewollt.

Wenn man sich im Markenprozess bereits auf etwas geeinigt habe und dann herausfinde, dass schon Ähnliches existiert, müsste man nochmals von vorne beginnen. «Deshalb wird oftmals nur abgewartet, ob sich jemand daran stört», erklärt Vogler.

Davos erhält neues Design

Wenn jemand die Konsumenten bewusst täusche und das Original nicht mehr von einer Kopie unterschieden werden könne, müsse man in jedem Fall rechtliche Schritte prüfen, sagte der Design-Experte. Gestalterische Grundformen wie Dreieck und Kreis im Davos-Logo seien aber wohl nicht einzigartig.

Das blaue A in Kombination mit dem gelben O soll übrigens Berge und die Sonne symbolisieren. Ab April dürfte sich die Ähnlichkeit der beiden Embleme ohnehin erledigt haben. Denn laut Rosenast setzt Davos Tourismus im Frühling aufgrund eines Rebrandings auf ein völlig neues Logo.

(duf)