«Fernbusse gefährden den ÖV in der Schweiz»

«Grüezi Schwiiz!», schreibt Flixbus am Dienstag an seine Kunden. Ab Sonntag mischt der Fernbus-Riese in der Schweiz mit. Dann startet das erste inländische Fernbus-Netz mit drei Linien (siehe Box). Betrieben werden diese von Eurobus. Das Aargauer Unternehmen stellt die Busse und Fahrer, ist Inhaber der nötigen Konzessionen des Bundesamts für Verkehr (BAV) und bestimmt die Linien, Fahrpläne und Preise. Für den Vertrieb der Billette ist Eurobus aber eine Kooperation mit Flixbus eingegangen. Die Linien werden ins Flixbus-Netz integriert, auf den rot-weissen Bussen von Eurobus wird auch das Flixbus-Logo prangen.

So sieht der Fernbus-Fahrplan aus

(Beispiel für eine Richtung, nicht alle Halte aufgeführt)



Linie 1:

St. Gallen: ab 6.00 Uhr

Zürich Flughafen: an 7.20 / ab 7.25

Zürich: an 7.45 / ab 7.50

Lausanne: an 12.05 / ab 12.10

Genf: an 13.25 / ab 13.30

Genf Flughafen: an 13.40



Linie 2:

Chur ab: 6.00 Uhr

Zürich: an 8.05 / ab 8.10

Bern: an 9.50 / ab 10.20

Vevey: an 11.55 / ab 12.00

Sion: an 13.15 Uhr



Linie 3:

Zürich Flughafen: ab 4.45 Uhr

Zürich: an 5.00 / ab 5.05

Basel Flughafen: an 6.45 / ab 6.50

Basel: an 7.10 / ab 7.15

Luzern: an 9.15 / ab 9.45

Bellinzona: an 12.50 / ab 12.55

Lugano: an 13.25 Uhr

Am Unternehmen Eurobus ist Flixbus nicht beteiligt. Kritiker fürchten aber, dass Flixbus Appetit auf mehr hat. Giorgio Tuti, Präsident der Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) sagt, Flixbus habe «angedockt»: «Es ist klar, dass Flixbus am Schweizer Markt Interesse hat», sagt er. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dieser Zusammenarbeit bleibt.» Die Kooperation zeige «unmissverständlich», dass danach ein weiterer Ausbau des inländischen Fernbusnetzes das Ziel sei.

GAV ist für Eurobus kein Thema

Problematisch sei das wegen der Arbeitsbedingungen. Der SEV habe mit Flixbus-Fahrern auf der Linie Konstanz–Lyon gesprochen. Dabei habe sich gezeigt, dass sie in Deutschland durchschnittlich 1900 Euro verdienten. Gewinnmaximierung sei Teil des Flixbus-Geschäftsmodells. «Wir wollen für Schweizer Fernbus-Fahrer einen GAV, der die Angestellten schützt und für Sicherheit sorgt.» Ein solcher müsse sich an Schweizer Bedingungen orientieren.

Davon will Eurobus nichts wissen. «Ein Rahmen-GAV ist für uns momentan kein Thema», sagt Roger Müri, Leiter Fernbus. Die Fahrer würden zu branchenüblichen Schweizer Löhnen angestellt und würden wie alle anderen Beschäftigten im ÖV dem Arbeitsgesetz unterstehen.

«Fernbusse machen keinen Sinn»

Möglich wurde das inländische Fernbus-Netz, weil das BAV die nötigen Konzessionen an den Anbieter Domo Reisen erteilte. Dieser wurde im April mitsamt der Konzessionen von Eurobus übernommen. Der SEV kritisiert den BAV-Entscheid: «Verkehrspolitisch macht das keinen Sinn», sagt SEV-Präsident Tuti. «Wir haben eines der besten ÖV-Systeme der Welt, das nun längerfristig durch den Wettbewerb gefährdet wird.» In den Schweizer ÖV sei in der Vergangenheit viel Geld gesteckt worden. Diese Investitionen müssten geschützt werden. Bei den ursprünglich geschätzten 800 Fernbus-Passagieren pro Tag werde es nämlich nicht bleiben. Passagiere, die zuvor möglicherweise ein Zugbillett gekauft hätten, könnten nun auf den Bus umsteigen.

Der SEV sei froh, dass der Ständerat im Personenbeförderungsgesetz Korrekturen angebracht habe. Nach dem Willen des Rates sollen Fernbusse hierzulande keine bestehenden Angebote wesentlich konkurrenzieren dürfen. «Wir hoffen, dass der Markteintritt von Flixbus dem Nationalrat die Augen öffnet und er sich dem Ständerat anschliesst», sagt Tuti.

Kein eigenes Gesuch von Flixbus

Ob die Kooperation mit Eurobus der Anfang einer grossen Flixbus-Offensive ist, bleibt unklar. Der «Handelszeitung» sagt der zuständige Geschäftsführer Fabian Stenger, der Schweizer Markt habe viele Besonderheiten. Dazu gehört, dass die Busse ins Tarifsystem eingebunden werden müssen und Anbieter GA und Halbtax akzeptieren müssen. Innerhalb der Schweiz dürfen zudem wegen des sogenannten Kabotageverbots nur Schweizer Firmen Passagiere transportieren.

Die Zusammenarbeit mit Eurobus sei ideal, ein eigenes Konzessionsgesuch werde Flixbus nicht stellen, so Stenger. Gegenüber 20 Minuten sagt Flixbus-Sprecher Martin Mangiapia, man konzentriere sich zunächst auf die Kooperation und den Ausbau des grenzüberschreitenden Angebots. «Wir sind aber jederzeit offen für neue Möglichkeiten.»

Unter Druck gerät mit der Fernbus-Offensive die SBB. Im Gegensatz zu den Fernbussen ist es bei der Bahn noch immer nicht möglich, in der App internationale Tickets zu kaufen. Auf eine entsprechende Frage sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig, internationale Tickets für Deutschland, Österreich, nach Paris, Mailand und Venedig könnten am Computer gekauft und ausgedruckt werden.