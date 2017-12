Flüchtlinge mussten 2017 133'000 Franken abgeben

Der Koalitionsvertrag der neuen österreichischen Regierung schlägt hohe Wellen. Diese will die Schrauben im Asylwesen anziehen: Unter anderem sollen Flüchtlinge bei ihrer Einreise das Handy und ihr Bargeld abgeben müssen.

In der Schweiz haben die Behörden schon seit längerem das Recht, Vermögen einzuziehen, um Asylsuchende an den entstehenden Kosten zu beteiligen. Kommen Asylsuchende in ein Empfangszentrum des Bundes, werden sie nach ihrem Vermögen befragt und kontrolliert. Sie müssen Vermögen über 1000 Franken bis maximal 15’000 Franken pro Person abgeben. Vermögen kann auch bei einer Polizeikontrolle sichergestellt werden. Wer innerhalb von sieben Monaten selbstständig wieder ausreist, bekommt das Geld zurückerstattet.

Eine halbe Million Franken in drei Jahren

Zahlen des Staatssekretariats für Migration (SEM) zeigen, dass bis am 16. Dezember des laufenden Jahres 81 Personen ein Gesamtbetrag von 133'000 Franken abgenommen wurde. In diesem Zeitraum stellten rund 17’000 Personen ein Asylgesuch in der Schweiz.

Etwas höher sind die Erträge aus den Vorjahren, als mehr Personen in der Schweiz ein Asylgesuch stellten. So kamen 2016 in 127 Fällen 198'861 Franken zusammen, 2015 bei hundert Personen 177'665 Franken. In den letzten drei Jahren wurde viermal der Maximalbetrag von 15'000 Franken eingezogen, der Grossteil der Asylsuchenden ist aber mittellos.

«Die Schweiz benimmt sich wie ein Beutelschneider»

Scharfe Kritik an der Praxis übt Stefan Frey von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe: «Das ist ein unwürdiger Vorgang. Die Schweiz benimmt sich wie ein Beutelschneider.» Es müsse andere Lösungen geben, als das Geld bei der Ankunft einfach einzusacken. Er vermute, dass die Betroffenen kaum wüssten, was geschehe, «zumal sie vielfach aus Ländern kommen, wo der Schutz des Eigentums nicht gewährleistet ist». Schaue man sich die Zahlen an, sei der Aufwand geradezu grotesk: «Gemessen an den effektiven Kosten ist das ein verschwindend kleiner Beitrag.»

Auch für Alexandra Karle von Amnesty International Schweiz stehen Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis: «Es lohnt sich für die Schweiz nicht.» Gegen eine Beteiligung sei zwar grundsätzlich nichts einzuwenden und sie sei auch in vielen europäischen Ländern üblich. Der Einzelfall müsse jedoch sehr genau geprüft werden, fordert Karle: «Uns sind Fälle bekannt, in denen Flüchtlinge nachher in grosse Nöte kamen, etwa, weil sie das Geld für die Flucht nur geliehen hatten.»

Eheringe werden nicht weggenommen

Laut dem Bund wurde in den letzten drei Jahren nur Bargeld sichergestellt. «Persönlicher Schmuck im üblichen Masse wird nicht abgenommen», heisst es beim SEM. Laut geltendem Recht könnten auch geldwerte Gegenstände, etwa Checks, Edelmetalle oder Wertpapiere sowie Bankguthaben konfisziert werden.

Könne eine Person belegen, dass eine Vermögenswertabnahme nicht rechtmässig erfolgt sei, so werde der Betrag zurückerstattet. Zudem kann sie laut dem SEM beim Bundesverwaltungsgericht eine Einsprache machen.

Auch CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter sagt, eine Beteiligung an den Kosten sei angemessen: «Etwas anderes würde von der Bevölkerung nicht verstanden.» So müssten Bewohner der Schweiz auch die Sozialhilfe zurückbezahlen. «Es geht um die Gleichbehandlung.» Begrüssenswert wäre gemäss Schneider-Schneiter eine gesamteuropäische Lösung, die eine einheitliche Praxis ermöglicht.



