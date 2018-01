Der Flughafen Zürich plant ein Fernbus-Terminal

Der Fernbus-Anbieter Flixbus will den Zürcher Flughafen anfahren. «Wir würden den Halt sehr gern in unser Streckennetz aufnehmen», sagt ein Sprecher zu 20 Minuten. Die Firma Domo Reisen aus Glattbrugg ZH will den Flughafen ab März mit zwei Linien bedienen, und auch der Aargauer Anbieter Eurobus will den Flughafen künftig nachts mit einer Fernbus-Linie erschliessen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Der Flughafen Zürich zeigt sich aufgeschlossen. Doch die Infrastruktur reicht nicht aus. Das soll sich ändern. In den nächsten zehn Jahren will der Flughafen aufrüsten, wie Sprecher Philipp Bircher zu 20 Minuten sagt. «Die Auslastung ist heute schon sehr hoch und zu gewissen Zeiten geraten wir an die Kapazitätsgrenzen», sagt Bircher. «Unsere langfristige Planung sieht vor, für die Reisebusse eine Infrastruktur in Form eines vollwertigen Bus-Terminals anbieten zu können.»

Eurobus will Flughafen in der Nacht erschliessen

Die heutige Infrastruktur sei nicht darauf ausgelegt, als grösseres Busterminal zu dienen, sagt Bircher. Zwar hat der Flughafen einen grösseren Busbahnhof. Der dient aber den Linienbussen der Verkehrsbetriebe Glattal und Postauto. Für Reisecars hat der Flughafen eine beschränkte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung.

Die Ausbaupläne des Flughafens passen zum Boom der Fernbusse. Flixbus transportierte letztes Jahr 1,2 Millionen Fahrgäste aus und in die Schweiz – 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Ausbau soll weitergehen: Wie 20 Minuten weiss, plant Flixbus eine Direktverbindung von Basel über Zürich und St. Gallen ins kroatische Zagreb. Die entsprechende Bewilligung wurde kürzlich erteilt.

Weitere Verzögerung für Schweizer Fernbus?

Auch Schweizer Unternehmen wollen im Markt mitmischen. Der Anbieter Domo Reisen aus Glattbrugg ZH plant, ein inländisches Fernbus-Netz mit vorerst drei Linien zu starten. Die sollen von St. Gallen nach Genf, von Basel ins Tessin und von Chur ins Wallis führen. Patrick Angehrn, der Leiter Linienbusverkehr bei Domo Reisen, sagt zu 20 Minuten, er rechne mit der Erteilung der Konzession zwischen Anfang und Mitte Februar. Gestartet werden solle am 11. März.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat Domo Reisen nach wie vor keine Bewilligung erteilt. Ob Domo eine solche im Februar erhält, will das BAV nicht bestätigen. Nach wie vor sind nicht alle Fragen geklärt. In Sachen Haltestellen müssten noch einige Fragen finalisiert werden, sagt Angehrn. Domo musste seinen ursprünglich auf Dezember 2017 geplanten Start verschieben, nachdem nicht für alle Städte eine Bewilligung für den Halt vorgelegen hatte.

Der Anbieter Eurobus will voraussichtlich Mitte 2018 starten. Über das Gesuch der Aargauer sei noch nicht entschieden worden, heisst es beim BAV.