«Schweiz könnte beim Meme-Filter nachziehen»

Die EU will härter gegen Urheberrechtsverletzungen im Netz durchgreifen. Ein Entwurf der Richtlinie sieht vor, dass Onlineplattformen wie etwa Google oder Facebook, aber auch normale Website-Inhaber verpflichtet sind, «durch angemessene und verhältnismässige Massnahmen zu gewährleisten, dass die mit den Rechteinhabern geschlossenen Vereinbarungen funktionieren.» Laut Kritikern würde dies das Ende von Memes bedeuten, da diese meistens aus Bildern gebaut sind, deren Rechte die Nutzer nicht besitzen. Diese würden demnach in den Upload-Filtern aussortiert und könnten nicht mehr hochgeladen werden.

Google soll für News-Vorschauen zahlen



Neben den Upload-Filtern sorgt eine weitere Bestimmung der geplante EU-Urheberrechtsrichtlinie für Aufsehen. Das sogenannte Leistungsschutzrecht soll den Verlagen einen Anteil an den Werbeeinnahmen sichern, die Google und andere Plattformen mit Anzeigen rund um Links zu verlegerischen Angeboten verdienen. Und das 20 Jahre lang nach der Veröffentlichung. Das würde bedeuten, dass Suchmaschinen, News-Aggregatoren oder soziale Netzwerke für Artikel-Vorschauen bezahlen müssten.



Bei der laufenden Revision des Schweizer Urheberrechts seien solche Massnahmen nicht vorgesehen, sagt Mirjam Teitler vom Verlegerverband. «Der Verlegerverband ist aber von einem solchen Recht, das seine Inhalte schützt, nicht grundsätzlich abgeneigt.» Selbstverständlich könnten auch Urheber von geistigen Leistungen im Netz nicht ohne Entschädigung und Schutz ausgebeutet werden. «Die Gratismentalität ist eine Utopie auf Kosten jener, die Inhalte für die Öffentlichkeit generieren.» (jcg/pam)

Für Franz Grüter, SVP-Nationalrat und Verwaltungsratspräsident des Internetproviders Green.ch, sind die Ideen der EU nur der Anfang eines «Dammbruchs für Netzsperren und Geoblocking», den er auch für die Schweiz befürchtet. Nach dem Ja zum Geldspielgesetz seien bereits Forderungen der Unterhaltungsindustrie laut geworden, die ihre Produkte durch Netzsperren oder eben Upload-Filter schützen wollten. «Es ist denkbar, dass die Schweiz hier nachziehen wird.»

Schweiz könnte beim Urheberrecht nachziehen

Auch der auf digitales Recht spezialisierte Anwalt Martin Steiger sagt, die Schweiz müsse in der EU-Richtlinie zwar nicht nachziehen, aber: «Rechtliche Entwicklungen in der EU wirken sich – zumindest indirekt und mittelfristig – immer auf die Schweiz aus.»

Derzeit liegt ein Entwurf der Revision des Schweizer Urheberrechtsgesetzes vor, in dem laut Steiger auch Upload-Filter angedacht sind. Allerdings vorläufig ausschliesslich für Online-Plattformen, die eine besondere Gefahr für Urheberrechtsverletzungen schaffen. Dazu gehört etwa Google.

«Ein starker Eingriff in das freie Internet»



Dies ritze an der Meinungsfreiheit im Netz, sagt Grüter: Aus Angst vor Klagen würden Facebook und Google mit ihrem Upload-Filter vermutlich nicht nur Beiträge löschen, die urheberrechtlich problematisches Material enthielten, sondern auch die grosse Verbreitung von Informationen, wie es in sozialen Medien üblich ist, verhindern. Diesem System würden auch konforme Beiträge zum Opfer fallen, etwa Memes mit korrekter Quellenangabe. «Das bedeutet ein starker Eingriff ins freie Internet», sagt Grüter. Zudem würden sich wohl viele private User selbst zensieren aus Angst davor, dass sie für die Verwendung eines Songs, Bilds oder Videos auf ihrem privaten nicht kommerziellen Blog verklagt werden könnten.

Killt die EU die Memes?

Auch CVP-Nationalrätin Andrea Gmür-Schönenberger hält jegliche Art von Netzsperren und Filter für nicht tolerierbar. Eine Ausweitung des Schweizer Urheberrechts auf die EU-Bestimmungen lehnt sie ab. «Wir dürfen nicht in vorauseilendem Gehorsam Richtlinien übernehmen, die noch gar nicht beschlossen sind.»

Gegen die Vorwürfe wehrt sich Roger Chevallaz von der «Allianz gegen Internetpiraterie». Er vertritt die Interessen der Video-, Ton- und Medienbranche. «Das neue EU-Urheberrecht geht in die richtige Richtung.» Es müsse klar gemacht werden, dass es ein Gesetzesverstoss sei, etwa Bild oder Tonaufnahmen ohne Einverständnis des Urhebers ins Netz zu laden. Upload-Filter hält er für ein probates Mittel, um die Rechte der Künstler durchzusetzen. Den Plattformen vorzuschreiben, urheberrechtliche geschützte Medien herauszufiltern, sei legitim, denn das Netz sei kein rechtsfreier Raum. «Bei anderen widerrechtlichen Inhalten wie Terrorpropaganda oder Kinderpornographie ist das ja auch unbestritten.»

«Es geht nicht darum, den Spass an Memes zu verderben»



Die Meme-Kultur, die auf geschützte Bilder aus dem Netz angewiesen ist, sieht er mit Upload-Filtern nicht in Gefahr. Dazu gebe es bereits das heute bestehende Zitatrecht, das im Urheberrecht verankert sei. Ein Zitat ist laut Gesetz auch für Bilder möglich, sofern die Quelle angegeben angegeben wird und es zur «Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung» dient.

«Es geht nicht darum, private, nicht kommerzielle Nutzer zu drangsalieren und ihnen den Spass mit Memes zu verderben», stellt Chevallaz klar. Vielmehr müsse das Ziel des revidierten Urheberrechts sein, grosse Anbieter wie Google oder Facebook, die ihr Geld mit fremden, urheberrechtlich geschützten Inhalt verdienten, zu regulieren.

(pam)