Fortnite-Gamer wollen auf Youtube Geld machen

Der Hype rund um Fortnite erinnere an die Sternstunde von Minecraft – sowohl kommerziell als auch bezüglich der vielen Inhalte auf Plattformen wie Youtube, berichtet das Gaming-Portal Playnation.de. Auch Schweizer Gamer wollen mit Fortnite Geld verdienen. Sie setzen auf Livestreams und Videos. 20 Minuten erzählen sie von den Schwierigkeiten eines überraschend harten Fulltime-Jobs.

Umfrage Spielen Sie auch Fortnite? Ja, ich liebe Fortnite.

Ja, habe mal reingeschaut.

Keine Ahnung, interessiert mich nicht.

Nein, ich habe Fortnite nicht gerne.

«Innerhalb von vier Wochen habe ich knapp 600 Abonnenten generiert»

Matthias (31) ist begeisterter Fortnite-Spieler seit dem Erscheinen des Spiels. Sein Bruder habe ihn auf das Spiel aufmerksam gemacht, sagt er. Seit vier Wochen stellt Matthias Fortnite-Inhalte auf Youtube. «Innerhalb von vier Wochen habe ich knapp 600 Abonnenten generiert», so Matthias. «Wenn das so weitergeht, könnte ich in einem Monat Geld verdienen mit Youtube.» Auch auf der Streamingplattform Twitch sei er aktiv. «Ich nehme mich live auf, wenn ich game. Die Zuschauer können direkt Kommentare hinterlassen und so auch mit dem Gamer kommunizieren. Es ist ein bisschen wie Live-Fernsehen. Ausserdem können die Abonnenten sogenannte Donationen abgeben. Das heisst, sie können mir Geld spenden», so Matthias.

Die Freude am Spiel sei ein Faktor, weiterzumachen

Maureen (21) spielt seit Dezember Fortnite. «Ich streame hauptsächlich auf Twitch. Youtube nutze ich nur nebenbei», sagt die Studentin. Sie sei selber früher Zuschauerin auf Twitch gewesen und habe gedacht, einen Versuch sei es wert. Momentan betreibe sie das Gamen noch als Hobby. «Ich hätte aber nichts dagegen, wenn es mehr als ein Hobby wäre», sagt Maureen. «Am Anfang ist es wirklich schwierig und man muss durchhalten. Meine Zuschauer spornen mich an. Jeder positive Kommentar treibt mich an», so Maureen. Die Freude am Spiel sei ein Faktor, weiterzumachen. «Wenn man einen Livestream macht, ist es wichtig, dass man das Spiel von Anfang an kommentiert. Man muss positiv auftreten und ein gewisses Mass an Entertainment bieten», sagt die Baslerin. Ihr Ziel sei es nun, weitere Abonnenten zu gewinnen.

«Ich komme klar mit meinem Job und mit Youtube»

Der 21-jährige Fabio hat schon vor dem Erscheinen von Fortnite damit begonnen, Game-Videos auf Youtube zu stellen. «Damit war ich ziemlich erfolgreich. Deshalb versuche ich es nun auch mit Fortnite.» Der Hype um das Game sei gross. Sein erfolgreichstes Video verzeichnet 110’000 Aufrufe. Zum Vergleich: Für 1000 Aufrufe bezahlt Youtube etwa einen Franken aus. Der Thuner sagt: «Ich komme klar mit meinem Job und mit Youtube. Ich würde sagen, ab 100’000 Followern sollte man sich überlegen, ob man sein Pensum im Job reduzieren und mehr Zeit in Youtube investieren will.» Twitch hingegen sei kein Thema für ihn, da er schon eine Community auf Youtube aufgebaut habe.



(wsa)