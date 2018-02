Frau gelangt ohne gültige Bordkarte in Maschine

Marco S.* fliegt regelmässig zwischen Zürich und Amsterdam hin und her. Auch am letzten Montag wollte er am Flughafen Schiphol die Swiss-Maschine nach Zürich besteigen.

Am Gate fiel ihm eine Passagierin auf, deren Bordkarte offenbar nicht funktionierte. «Das Türchen beim automatischen Scanner öffnete sich nicht. Dennoch liess das Bodenpersonal die Frau passieren», so Steiner. Aufgrund einer Verspätung seien die Gate-Mitarbeiter ohnehin unaufmerksam gewesen.

«Auch die Gepäckkontrolle war unseriös»

Im Flugzeug habe die Passagierin dann in der Bordküche warten müssen, da ihr Sitzplatz besetzt gewesen sei. Bald habe sich herausgestellt, dass sie sich auf dem falschen Flug befand. «Alle Passagiere mussten daraufhin ihr Handgepäck identifizieren, um sicherzustellen, dass die falsch eingestiegene Frau nur ihr eigenes Gepäck von Bord nimmt», sagt S.

Er finde es fragwürdig, dass überhaupt jemand mit der Bordkarte eines anderen Fluges in die Maschine gelangen und dort auch noch sein Gepäck platzieren könne. «Man hätte das schon am Gate merken müssen. Auch die Gepäckkontrolle war unseriös und eine reine Alibiübung.»

Alse er seine Beschwerde platzieren wollte, sei er zudem per Mail immer wieder auf das Feedback-Formular verwiesen worden, das aber nicht funktionierte. Auf seinem Rückflug stieg der Vielflieger deshalb auf die niederländische Airline KLM um. «Wegen solcher Sicherheitslücken fühle ich mich nicht mehr wohl an Bord einer Swiss-Maschine.»

System- oder menschlicher Fehler

Beim Flughafen Schiphol verweist man auf die zuständige Airline. Swiss-Sprecherin Karin Müller sagt auf Anfrage, dass solche Fälle nicht passieren sollten. «Beim manuellen Durchgang wird die Bordkarte ebenfalls mit einem Scanner ausgelesen. Systemfehler oder sogenannte Human Errors können dabei aber nicht ganz ausgeschlossen werden.»

Eine genaue Dokumentenkontrolle entfalle bei Flügen innerhalb des Schengen-Raums. An Bord zähle man jedoch alle anwesenden Gäste nochmals, um sicherzustellen, dass die richtige Anzahl Passagiere in der Kabine ist. Ob man in einer solchen Situation jedem Fluggast sein Gepäckstück zuweisen müsse, liege im Ermessen des Piloten. Laut Müller handelt es sich um einen Einzelfall. «Die Sicherheit ist in jedem Fall gewährleistet, da alle Passagiere und das Gepäck bereits vor dem Boarding gecheckt werden.»

* Name der Redaktion bekannt



(duf)