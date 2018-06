«Jetzt muss ich 600 Fr fürs Fahnenschwenken zahlen»

«Das ist eine Mega-Schweinerei.» Kristina F.* ist stocksauer, ihr droht eine saftige Busse. Am Dienstagabend feierte sie in Zürich den Achtelfinaleinzug «ihrer» Kroaten, Hunderte Gleichgesinnte rollten hupend und johlend über die Langstrasse. Mittendrin die 30-Jährige: Ihren Oberkörper aus dem Dachfenster gereckt, schwenkt sie die kroatische Flagge. Dann endet der Freudentaumel abrupt: Die Stadtpolizei greift ein, sperrt die Strasse und bittet die Feiernden zur Kasse.

So auch Kristina F. «Gegen Sie wird ein Strafverfahren eröffnet», weist sie ein Polizist zurecht. Und prophezeit ihr eine Busse von 400 bis 600 Franken. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt die Intervention. «Es wurden diverse Verzeigungen vorgenommen. Vor allem, weil Fans auf Autodächern sassen oder stehend in Cabrios Fahnen schwenkten», so Stapo-Sprecher Marco Cortesi. Mit solchen Aktionen würden die Fans sich und andere gefährden. Die 30-Jährige ist sprachlos: «Ich war nicht betrunken, habe nur wie alle anderen gefeiert – und wir waren im Schritttempo unterwegs.»

«Polizisten reagieren beim gleichen Vergehen komplett anders»

Nur wenige Tage zuvor fuhr sie in gleicher Jubelpose durch Baden – mit der Schweizer Fahne, nach dem 2:1-Erfolg über Serbien. Und zwar an Dutzenden Beamten vorbei, ohne auch nur eine Verwarnung zu kassieren. «Es kann doch nicht sein, dass Polizisten beim gleichen Vergehen komplett anders reagieren», sagt sie. Ihr Vorwurf: Polizeiwillkür bei Fankorsos – je nach Stadt und beteiligter Nation messe die Polizei nicht mit gleich langen Ellen.



Stapo-Sprecher Cortesi kontert: «Bei Hupkonzerten und Korsos sind wir tolerant. Besteht aber ein Sicherheitsrisiko, greifen wir ein – egal, welche Nation gerade jubelt.» Ob mit einer Verwarnung, Busse oder Anzeige, hänge ganz von den Umständen ab. Und von den Beamten vor Ort. «Sie können am besten abschätzen, wann eine Gefährdung vorliegt, und beurteilen, welche Massnahmen angemessen sind.»

Im Gegensatz dazu scheinen die Aargauer Polizisten toleranter. Geniessen jubelnde Fussballfans dort einen Freipass? «Auf keinen Fall, sicher nicht bei groben Verstössen», betont Bernhard Graser. Aber der Sprecher der Aargauer Kapo verweist auf den Ausnahmezustand während der WM: «Unsere Doktrin ist es, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen.»

Heisst: eher mal verwarnen, als jede Verfehlung gleich ahnden. «Diesen Spielraum nützen wir aus und sind bei kleineren Übertretungen tolerant.» Bei einem Autokorso, der in Schritttempo unterwegs sei, dürften die Polizisten auch mal ein oder gar beide Augen zudrücken.

Busse und hohe Gebühren

Für Kristina F. ein schwacher Trost. Sie bibbert wegen der Strafanzeige und der saftigen Busse. «Das ist nicht fair. Ich war nie straffällig, jetzt muss ich 600 Franken bezahlen und bekomme einen Eintrag im Strafregister – wegen so einer Kleinigkeit.» Wie hoch die Busse letztlich ausfällt, entscheidet aber der Stadtrichter. Er kann sie auf maximal 500 Franken ansetzen.

Da es sich beim WM-Jubel der Kroatin um ein Vergehen handelt, das nicht auf der Ordnungsbussenliste steht, erfolgt automatisch eine Strafanzeige. Das hat kostspielige Folgen: Die Polizei muss einen Rapport verfassen, der Stadtrichter sich mit dem Fall befassen – zusätzlich zur Busse kommen so auch noch hohe Gebühren dazu, die die 30-Jährige berappen muss.

* Name der Redaktion bekannt

