Belästiger kommen fast immer ohne Strafe davon

Pro Jahr erstatten durchschnittlich 1100 Personen eine Anzeige bei der Polizei wegen sexueller Belästigung. Wie eine Umfrage der «Sonntagszeitung» zeigt, wurden im vergangenen Jahr in 24 Kantonen allerdings lediglich 337 Strafbefehle ausgestellt. Das entspricht in etwa einem Drittel der den Behörden gemeldeten Fälle.

Bei einer Umfrage des Instituts Marketagent im Auftrag der Zeitung gaben 26 Prozent aller Befragten an, schon einmal Opfer einer sexuellen Belästigung geworden zu sein. Zu den Übergriffen kam es demnach vor allem im öffentlichen Raum, aber auch oft im privaten Umfeld oder im Büro.

«Das schreckt viele ab»

Von allen Betroffenen gaben nur 11 Prozent an, dass sie nach dem Übergriff eine Anzeige erstatteten. Mehrere Anwälte gaben an, dass sie Opfern sogar von einer Anzeige abraten würden – zu gering seien die Erfolgsaussichten auf ein Urteil.



Ein Grund, wieso die Betroffenen nur selten zur Polizei gehen, sei Scham, wie Professor Jonas Weber vom Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bern gegenüber der «Sonntagszeitung» sagt. «Sie müssen den Vorfall nochmals detailliert schildern, mit allen intimen Details. Das schreckt viele ab.»

Höchstens 10'000 Franken Busse

Auch bezüglich der Rechtslage herrsche bei den Betroffenen oft Unsicherheit. «Vielen Opfern ist unklar, ob tatsächlich eine juristische Grenze überschritten wurde. Wegen dieser Zweifel wird oft auf eine Anzeige verzichtet», sagt Weber.

Kommt es trotzdem zu einer Strafe, dann besteht diese in der Regel aus einer Busse von wenigen Hundert Franken. Grund dafür ist, das es sich bei einer sexuellen Belästigung lediglich um eine Übertretung handelt, also die mildeste Deliktsart. Anstelle von Richtern behandeln Staatsanwälte die Fälle in der ersten Instanz. Dazu kommt die Höhe der Busse: Das Gesetz erlaubt lediglich eine Busse von bis zu 10'000 Franken.

Der Bund sieht aber keinen Handlungsbedarf. «Es ist nicht vorgesehen, den Artikel der sexuellen Belästigung zu verschärfen», sagt Fabien Gasser, Präsident der Schweizerischen Staatsanwälte-Konferenz. «Der entsprechende Artikel bestraft ein belästigendes Verhalten. Wenn das Opfer von schwerwiegenderen Übergriffen betroffen ist, kann der Artikel wegen sexueller Nötigung zum Zug kommen, der Strafen bis zu zehn Jahren vorsieht.»

